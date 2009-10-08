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Ekonomi

Dünyanın yeni petrolü şeker mi?

Global hammadde piyasalarında şekerin fiyatı sene başından beri iki kat arttı. Ulaştığı rakam da son 28 yılın en yüksek rakamıydı.

08 Ekim 2009 03:00

Global hammadde piyasalarında şekerin fiyatı sene başından beri iki kat arttı. Ulaştığı rakam da son 28 yılın en yüksek rakamıydı.

Dünya finansçılarının adrenalin dolu kriz gündemi devam ederken, şeker günümüzün petrolü yerine geçti. Bu durum da 'Acaba şeker petrolün tahtını mı sallıyor?' sorusunu akıllara getiriyor. Bigpara.com'un haberine göre, ham şekerin fiyatı New York piyasasında  geçmişte  10 ile 12 sent arasında alıcı bulurken geçen ay 24.85 sent'ten alıcı buldu. Bu rakam 1981 yılından beri ulaşılmış en yüksek rakam. Şeker şu anda da 23 sent civarında seyrediyor.

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