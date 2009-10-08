Dünyanın yeni petrolü şeker mi?

Global hammadde piyasalarında şekerin fiyatı sene başından beri iki kat arttı. Ulaştığı rakam da son 28 yılın en yüksek rakamıydı.
Dünya finansçılarının adrenalin dolu kriz gündemi devam ederken, şeker
günümüzün petrolü yerine geçti. Bu durum da 'Acaba şeker petrolün
tahtını mı sallıyor?' sorusunu akıllara getiriyor. Bigpara.com'un haberine göre, ham şekerin fiyatı
New York piyasasında geçmişte 10 ile 12 sent arasında alıcı bulurken
geçen ay 24.85 sent'ten alıcı buldu. Bu rakam 1981 yılından beri
ulaşılmış en yüksek rakam. Şeker şu anda da 23 sent civarında
seyrediyor.