Dünyanın yeni moda sporu 'uçan adam' Türkiye'de

Dünyada yılbaşından bu yana kullanılan ve denizde 10 metre kadar yükselerek 'uçan adam' görüntüsü sağlayan su sporu 'flyboard' Bodrum'da tanıtıldı. Eğitmenlerin tanıtımını merakla izleyen turistler. havada uçan adamı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ardından yaklaşık 50 turist flyboarda binerek yeni bir heyecan yaşamanın keyfini çıkardı.

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Ocak ayının başında üretilen ve Akdeniz ülkelerinde tutku haline gelen flyboard adlı su sporları aleti. bugün Bodrum'un Akçabük koyunda düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Bodrum Su Sporları ve Cankurtarma Derneği Başkanı Arif Yılmaz, Türkiye Jet Ski Federasyonu Asbaşkanı Cenk Sezgin'in de izlediği gösteriyi PRM Turizm Yönetim Danışmanlığı ve Dış Ticaret Ltd. Şti yöneticileri ve eğitmenleri sundu. Kite Board eğitmeni ve Türkiye şampiyonu Mert Akça'nın, flyboard ile 10 metre kadar yükseldikten sonra denize balıklama dalıp tekrar çıkmasını, tekrar tekrar aynı hareketi yapmasını, havada ve suyun içinde düz ve ters taklalar atmasını çok sayıda turist ilgi ve heyecanla izledi. Turistler jet skiye bağlanan bir tazyikli su fışkırtıcı hortum ile denizin yüzeyinden on metre Yükselen Akça'nın bol bol fotoğrafını çekti. Yaklaşık bir saat süren gösterinin ardından yaklaşık 50 turist flyboarda binerek su tazyikiyle havada uçmanın keyfini yaşadı. Bazı turistler ise uçamayıp denize çakılınca ilginç görüntüler oluştu.

'İlk kez bu yıl kullanılacak'

PRM Yöneticisi Cen yener, flyboardu yüzme bilen herkesin on dakikada öğrenebileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Ocak ayında üretilen ve herhangi bir jet skiye bağlanarak kullanılan cihaz tüm Avrupa ülkeleri ile birlikte aynı anda Türkiye'de satışa sunuldu ve su sporlarında kullanılmaya başlandı. Deniz altında itiş gücü olan ve on metreye kadar yükselmeyi sağlayan tamamen su tazyiği ile çalışan bu aletin hiçbir tehlikesi bulunmamaktadır. Dünyada ilk kez bu yıl kullanılacaktır. Sadece birkaç dakika su altında yunus gibi yüzmeye ve süperman gibi yerçekimine karşı koymaya meraklılar ve adrenalin tutkunları için ideal bir spor."

Heyecan getirdi

Bodrum Su Sporları ve Cankurtarma Derneği Başkanı Arif Yılmaz da, turizmi çeşitlendirmek adına denizde yapılan su sporlarına bir yenisinin eklendiğini kaydetti. Yılmaz, "Çeşitlilik ve heyecan getirmek adına yeni olan bir spor. Federasyondan gerekli izinleri aldıktan sonra çok rahatlıkla eğitmenler gözetiminde su sporları merkezinde uygulanabilir. Flyboardun kısa zamanda tutku haline gelebileceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

'Türkiye'de yarışmaları düzenlenebilir'

Türkiye Jetski Federasyonu Asbaşkanı Cenk Sezgin de flyboard ile su sporlarında üçüncü boyutun keşfedildiğini söyledi. Su sporlarının artık turizm ile içiçe geçmiş durumda olduğunu, herhangi birini diğerinden ayırmanın mümkün olmadığını belirten Sezgin şunları söyledi:

"Flyboard su üzerinde yapılan sporlara yenilik getirerek, hem suyun altında hem de havada uçarak yapılabilecek bir spor. Eğlencenin yanı sıra zeka ve vücudun koordinasyonunu sağlaması açısından da önemli. Almanya'da şu anda yarışmaları yapılıyor. Kısa zamanda ülkemiz sahillerinde hızla yayılacağına inanıyorum. İleride biz de yarışmaları düzenleyebiliriz."

Gösteriler Didim, Marmaris, Fethiye gibi turistik merkezlerde devam edecek. Flyboardun Türkiye'de satış fiyatının 5 bin 500 euro, su sporlarında kiralama ücretinin ise 15- 25 euro arasında değiştiği belirtildi.