Dünyanın yarısı duracak

Nobel Ödülü sahibi 14 ekonomist, Almanya’nın Lundai bölgesinde bir araya geldi. Düzenlenen konferansta dünyadaki ekonomik kriz ele alındı. Çıkan sonuç ise dünya için hiç de içaçıcı değildi. Çünkü Nobelli ekonomistler, küresel krizin henüz bitmediğini ve ne zaman biteceğinin ise bilinmediğini söylediler. Dikkat çekilen en önemli nokta ise ‘global bir resesyon’ olacağı konusuydu. Ekonomistler iş dünyasında daha birçok iflasın yaşanacağına da vurgu yaptılar.



Doların seyri, borca bağlı



Ekonomistler, ABD’nin borçlarının artmasının doları zayıflatacağını ve ileriki süreçte doların rezerv para birimi olma özelliğini kaybedebileceğini kaydettiler. Goldman Sachs ekonomistlerinden Binit Patel de ABD, Japonya, 15 ülkenin içinde olduğu Avrupa bölgesi ve İngiltere’nin; “ya şimdiden resesyonda ya da gelecek aylarda ciddi resesyon riski ile karşı karşıya” olduğunu söyledi. Bu ülkeler dünya ekonomisinin yarısını oluşturuyor.



Toplantıya katılan ekonomistlerden bazılarına göre tablo iç karartıcı:

Joseph Stiglitz: Ekonomi düşük performans gösterecek. İşsizlik, sosyal kayıp getirecek.

Myron Scholes: Kriz sona ermedi. Ne zaman sona ereceğini ise dünyada hiç kimse bilmiyor.

Robert Mundell: Euro / dolar paritesi 1.30'a iner. Uzun vadede dolar rezerv para olmaktan çıkabilir.

Daniel McFadden: Kriz, sıkıntı yaratmaya devam edecek. İş dünyasında daha birçok iflas yaşanır.



