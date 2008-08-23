T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünyanın yarısı duracak

Nobel Ödüllü 14 ekonomiste göre, 15 Avrupa ülkesi ile ABD ve Japonya ekonomik durgunluk tehlikesi altında.

23 Ağustos 2008 03:00

Nobel Ödülü sahibi 14 ekonomist, Almanya’nın Lundai bölgesinde bir araya geldi. Düzenlenen konferansta dünyadaki ekonomik kriz ele alındı. Çıkan sonuç ise dünya için hiç de içaçıcı değildi. Çünkü Nobelli ekonomistler, küresel krizin henüz bitmediğini ve ne zaman biteceğinin ise bilinmediğini söylediler. Dikkat çekilen en önemli nokta ise ‘global bir resesyon’ olacağı konusuydu. Ekonomistler iş dünyasında daha birçok iflasın yaşanacağına da vurgu yaptılar.

Doların seyri, borca bağlı

Ekonomistler, ABD’nin borçlarının artmasının doları zayıflatacağını ve ileriki süreçte doların rezerv para birimi olma özelliğini kaybedebileceğini kaydettiler. Goldman Sachs ekonomistlerinden Binit Patel de ABD, Japonya, 15 ülkenin içinde olduğu Avrupa bölgesi ve İngiltere’nin; “ya şimdiden resesyonda ya da gelecek aylarda ciddi resesyon riski ile karşı karşıya” olduğunu söyledi. Bu ülkeler dünya ekonomisinin yarısını oluşturuyor.

Toplantıya katılan ekonomistlerden bazılarına göre tablo iç karartıcı:
Joseph Stiglitz: Ekonomi düşük performans gösterecek. İşsizlik, sosyal kayıp getirecek.
Myron Scholes: Kriz sona ermedi. Ne zaman sona ereceğini ise dünyada hiç kimse bilmiyor.
Robert Mundell: Euro / dolar paritesi 1.30'a iner. Uzun vadede dolar rezerv para olmaktan çıkabilir.
Daniel McFadden: Kriz, sıkıntı yaratmaya devam edecek. İş dünyasında daha birçok iflas yaşanır.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24