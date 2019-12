-Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var WASHINGTON (A.A) - 02.11.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, ''Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim'' deyimini kullanarak, ''Türk halkının arkadaşımız olduğunu söylemekten onur duyuyoruz. Türkiye gerçekten güçlü bir arkadaş, önemli bir ortak ve dünyanın giderek daha fazla itimat ettiği bir lider'' dedi. Dempsey, Amerikan Türk Konseyi'nin (ATC) 30. Yıllık Konferansı'nda düzenlenen yemekte konuştu. Van depremi dolayısıyla da derin üzüntülerini bildiren ve ABD'nin dostu olarak Türkiye'nin yaralarını sararken yanında olduğunun altını çizen Dempsey, şunları ifade etti: ''Türk halkının arkadaşımız olduğunu söylemekten onur duyuyoruz. Bunu öylesine söylemiyorum. Türklerin şu deyimine gerçekten inanıyorum: Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Türkiye, gerçekten güçlü bir arkadaş, önemli bir ortak ve dünyanın giderek daha fazla itimat ettiği bir lider.'' Terör örgütü PKK'nın son saldırılarına değinen Dempsey, ''İçiniz rahat olsun, ABD, terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında'' diyerek, bu konuda desteği vermeye ve terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yasadışı faaliyetlerinin önlenmesine yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti. -Türkiye ışıldıyor- Soğuk Savaş döneminden Körfez Savaşı'na, şu an var olan çatışmalardan NATO'nun yerleştireceği yeni füze savunma radarına kadar Türkiye'nin güvenlik katkılarının çok önemli olduğunu belirten Dempsey, Türkiye'nin Afganistan ve Irak'taki çabalarına değindi. Dempsey, ''bu zorlu zamanlarda bile, Türkiye'nin inanılmaz yükselişi ve gelişiminin ışıldadığını'' belirterek, ''Şimdi, dünyanın geçmişte hiç olmadığı kadar Türkiye'nin parlayan örneğine ve sorumlu liderliğine ihtiyacı var'' dedi. Arap dünyasında değişimlerin yaşandığı ülkeleri hatırlatarak, her birinin kendi yolunu çizeceğini ama olumlu rol modellerinin bu noktada önemli olduğunu anlatan Dempsey, ''Müslüman çoğunluğuyla canlı bir demokrasiye sahip bir ülke olarak Türkiye, her zamankinden çok daha önemli bir ülke haline geldi. Türkiye sadece ilham veren ve kıtaları birbirine bağlayan bir ülke değil, diğerlerinin yapamayacağı şekilde, bu ortaya çıkmakta olan ülkelerle yeni köprüler inşa edebilen bir ülke'' diye konuştu.