Dünyanın tarihi bugün değişecek mi?

T24 - WikiLeaks, bugün tüm dünyanın beklediği 2.7 milyon gizli belgeyi yayımlayacak. Belgelerin açıklanmasıyla ABD'nin özellikle Rusya, Kanada, İsrail ve Türkiye ile ilişkilerinin zora gireceği iddia edilirken Amerika'nın, birçok ülkeyi arayarak "Yazılanları görünce bize kızmayın" mesajını ilettiği öğrenildi. Belgeleri çalarak Wikilileaks sitesine ileten Bradley Manning, belgeler açığa çıkınca ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton'ın kalp krizi geçireceğini söyledi.

Afganistan Savaşı'nın gizli belgelerini yayımlayarak ABD'yi sıkıntıya sokan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange bu kez "dünya tarihi değişterecek" 2.7 milyon gizli belgeyi bugün yayımlamaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri sözcüsü Philip Crowley, “Kendimizi en kötü senaryoya göre hazırlıyoruz. Belgelerin içinde bizi çok utandıracak şeyler olabilir” ifadesini kullanırken ABD halkının yüzde 86'sı belgelerin açıklanmasını istiyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Wikileaks internet sitesi tarafından paylaşılması beklenen gizli diplomatik belgelere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. ABD, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Kanada, Norveç ve İsrail’i belgeler konusunda uyardı. Belgelerin ABD ile sözkonusu ülkeler arasında güvensizlik ortamı yaratabileceği ifade edildi.





ABD sözcüsü: Çıkarları tehlikeye atacak





ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley de belgelerin açıklanma planını kınadıklarını söyledi. Crowley, gizli diplomatik yazışmaların açıklanacağını, bunun da ''hayatları ve çıkarları tehlikeye atacağını'' ifade etti.





Büyükelçi Jeffrey: Kaygılıyız





ABD'nin Irak Büyükelçisi James F. Jeffrey, açıklanacak belgelerin içeriğinden kaygılı olduklarını, belgelerin açıklanmasının, uluslararası diplomaside güçlüğe yol açacağını söyledi. Jeffrey, ''Yeni belgelerin açıklanacak olmasından dolayı kaygılıyız'' dedi.



''WikiLeaks buradaki işime kesinlikle berbat bir engel çıkarıyor'' diyen Büyükelçi Jeffrey, bu belgelerin açıklanmasının arkasındaki güdüyü anlayamadığını ifade ederek, ''Bunun bir şeye yardımı olmayacak ama buradaki çalışmalarımızı yıpratacak'' dedi.





'Clinton kalp krizi geçirecek'





Belgeleri gizli bilgisayar ağından çalarak Wikilileaks sitesine ileten Bradley Manning, belgelerin yayınlandığı gün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın kalp krizi geçireceğini söylemişti.





Üç milyon yeni belge





ABD’nin korkulu rüyası Wikileaks’in bugün yaklaşık 3 milyon gizli belgeyi yayınlaması bekleniyor.



Sözkonu belgelerin içeriği kesin olarak bilinmese de ABD ile bazı ülkeler arasındaki dışişleri düzeyinde yaşanan tartışmalı girişimlere dair olacağı tahmin ediliyor.



Farklı medya organları belgelerin arasında Türkiye'nin Irak'ta El Kaide'yi, ABD'nin de PKK'yı desteklediğini öne süren iddialar olduğu haberleri yaptılar.



Wikileaks daha önce ABD'nin Irak'taki operasyonlarına dair detaylı Pentagon belgeleri yayınlamış ve büyük tartışma yaratmıştı.





Adresi bilinmiyor





Kurucusu Jullian Assange olan Wikileaks sitesinin merkezinin İsveç’te bulunduğu belirtiliyor. Ancak sitenin tam adresi kimse tarafından bilinmiyor.

Sitenin nükleer bombalara karşı kurulan eski bir sığınağı merkez seçtiği belirlendi. Yerin 15 metra altındaki merkezdeki kapıların 30 santimetre kalınlığında olduğu bildirildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Jullian Assange hakkında tecavüz suçlamasıyla uluslararası tutuklama kararı çıkartılmıştı.





'Tarih yeniden yazılacak'





Öte yandan, Wikileaks sitesi önceki gün yayınladığı mesajda “Yeni bir dünya göreceğiz. Küresel tarih yeniden yazılacak” ifadesini kullandı.







