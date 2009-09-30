Dünyanın sonu değil

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Eskişehirspor ile oynadıkları karşılaşmada aldıkları beraberliğin dünyanın sonunu getirmeyeceğini söyledi.

Rijkaard, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde UEFA Avrupa Ligi’nde Sturm Graz ile yarın oynanacak karşılaşma ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Sturm Graz ile sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "Bu maç önemli. İyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.

Eskişehirspor maçından sonra yapılan eleştirileri normal karşıladığını belirten Rijkaard, şunları söyledi:

"Eleştiriler her zaman haklıdır, doğrudur. Futbol dünyasında bu böyle olmuştur. Basın kendi üzerine düşeni, ben de kendi işimi yapıyorum. Eleştirilerden herhangi bir sıkıntım yok. Takım ruhunu en üst düzeyde tutmak istiyorsanız, öncelikle futbolcularınıza şunu öğretmeniz lazım; bir beraberlik veya mağlubiyet dünyanın sonu değildir, her şey siyah olmayacaktır. Aynı şekilde bu galibiyet için de geçerli, basın galip geldiğinizde sizleri göklere çıkartıyor ama bembeyaz sayfa açmıyorsunuz. Bizim de beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak lig uzun maraton, taraftarlarımızın üzülmemesi lazım.

Takımımız dün izinliydi, biraz dinlenme şansı buldular. Biraz sonra yapacağımız antrenmanda oyuncuların durumunu göreceğiz." Rijkaard, Eskişehirspor maçını kazanmak istediklerini, ancak berabere kaldıklarını belirterek, bunun takımı olumsuz etkilediğini düşünmediğini söyledi.

"Uzun yıllar çalışmak istiyorum"

Galatasaray’da çok mutlu olduğunu ve devam eden sözleşmesinin bulunduğunu anlatan Rijkaard; "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte çalışmak benim için onur ve gurur" dedi. Rijkaard, Galatasaray’da sözleşmesini tamamlamak ve uzun yıllar çalışmak istediğini ifade etti.

"Avrupa Ligi önemli"

"Avrupa Ligi’ni önemsiyor musunuz" şeklindeki bir soru üzerine Rijkaard, Galatasaray gibi büyük takım için Avrupa Ligi’nin önemsenmesi gereken bir organizasyon olduğunu vurguladı. Avrupa Ligi’nde yarın çok önemli maç oynayacaklarını kaydeden Rijkaard, "Kadromuzdan ve kalitesinden gayet memnunum. Biz tamamen yarınki maçta iyi futbol oynayıp, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Yıldız-yıldız olmayan ayrımı yok"

Hollandalı teknik adam, takımda "Yıldız-yıldız olmayan" ayırımının olmadığını söyledi. Bütün oyuncuların bu takımın parçası olduğunu dile getiren Rijkaard,"Yıldız-yıldız olmayan oyuncu ayrımı yapmamalıyız. Herkes takım için çalışıyor. Ayrıca yedek kalmanın sorun yaratacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Takımından memnun olduğunu belirten Rijkaard, başarı için takım ruhu ve kaliteye ihtiyacı olduğunu, bunun da kendilerinde bulunduğunu vurguladı.

Rijkaard, Emre Aşık ve Ayhan’ın sakatlıklarının düzeldiğini ve yarınki karşılaşmada forma giyebilecek durumda olduklarını sözlerine ekledi.