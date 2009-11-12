Dünyanın son mutlak monarşisi de bitti

Ülke, 171 mini adadan oluşuyor

En garip kral

Babası 4. Taufa’ahau Tupou, 210 kiloluk ağırlığıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 61 yaşındaki yeni Tonga Kralı 5. George Tupou da tarihe son mutlak monark olarak geçti. Babasının2007’deki ölümünden beri taç giymek için demokrasi talepli gösterilerin bitmesini bekleyen 5. George Tupou sonunda as kürkünü ve İngiliz taklidi tacını giydi. Bundan böyle sadece sembolik bir hükümdar olarak kalacak. Ancak ileri yaşına rağmen bekar olduğu ve veliahtı bulunmadığı için kral olarak geleceği tehlikede.5. George Tupou’nun razı olduğu demokratik reformlarla artık kralın başbakan ve bakanları atama yetkisi kalktı. Sıradan Tongalılar artık meclisin üçte ikisini seçme hakkına sahip. Bu zamana dek meclis sadece soylular, kabile şefleri ve kraliyet ailesinden oluşuyordu. 171 mini adadan oluşan 105 bin kişilik ülkede havaalanı, elektrik şirketi, telekom, bira fabrikası ve internet alan adı da kralın elinden alındı. Tonga Demokratik Halk Partisi’nin lideri Teisina Fiko, “Krallık bitti. Ülkemiz şimdi politik parti sistemi geliştirebilecek” diye konuştu.- Tek camlı gözlük takıyor- Oxford mezunu- Kılıçla inip binmek kolay diye siyah Londra taksileriyle dolaşıyor- Bilgisayar oyunu ve oyuncak askerlerle oynamayı seviyor- Yüzme havuzunda motorlu tekneyle dolaşmaya bayılıyor- Bekar ve veliahtı yok.