-Dünyanın sıfır noktasında bir Osmanlı topu LONDRA (A.A) - 12.09.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da, "dünyanın sıfır noktası" olarak bilinen Greenwich semtindeki Kraliyet Denizcilik Okulunun girişinde, bir Osmanlı topunun bulunması dikkati çekiyor. Osmanlı Sultanı 3. Selim döneminde, 1790-91 yıllarında yapılan 5,2 ton ağırlığındaki bronz top, Türkiye ile İngiltere arasındaki tarihi ilişkileri gözler önüne seriyor. Birleşik Krallık ile Osmanlı Devleti arasında 1807 yılında yaşanan anlaşmazlık üzerine Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ndeki Kınalıada'ya çıkarma yapan İngiliz donanmasının bu adadan aldığı Osmanlı topu, donanmanın başındaki Amiral Sir John Duckworth tarafından İngiltere'ye getiriliyor. Osmanlı topu İngiltere'ye getirildikten sonra dönemin Cumberland Dükü Prens Ernest tarafından 21 Ekim 1807 tarihinde Greenwich'deki Kraliyet Denizcilik Okuluna veriliyor. 1821 yılında Greenwich Hastanesine bağlanan okul, 1933 yılında Suffolk'a taşınınca Osmanlı topu da okulla beraber ülkenin doğusundaki Suffolk'a götürülüyor. Top, 2007 yılında Greenwich'e geri getirilerek, ziyaretçilere açılan denizcilik okulunun girişine konuluyor. Böylece top 200 yıl sonra Türkiye'den getirildiğinde ilk konulduğu yere dönmüş oluyor. Üzerinde 3. Selim'in tuğrası ile hilal ve yıldız simgeleri bulunan Osmanlı topu, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.