Dünyanın seks işçileri kongrede birleşti

Seks işçilerinin bugüne kadar düzenlenen en büyük kongrelerinden biri Hindistan'ın Kalküta kentinde açıldı. Seks İşçileri Özgürlük Festivali bildirgesinde dünya çapında, bütün ülkelere, seks işçiliğini yasal olarak kabul etmeleri çağrısı yapılıyor.

Etkinlik Hindistan'da yapılıyor; bu, pek çok katılımcının ABD'den vize alamamasından kaynaklandı. Guardian gazetesi toplantıya 40 ülkeden seks işçisinin katıldığını ve etkinliğin esas olarak alternatif bir AIDS konferansı olarak düzenlendiğini haber veriyor.

ABD, Obama'nın kararıyla 2009 yılında HIV pozitif olanların ülkeye girişine getirilen yasağı kaldırdı. Bu karar, uluslararası katılımlı bir AİDS konferansının 20 yıl aradan sonra ilk kez ABD'de toplanmasının önünü açtı. Ancak ABD yasaları, seks işçileri ile uyuşturucu bağımlılarının ülkeye girişini yasaklamaya devam ediyor.

Hindistan'da toplanan seks işçileri bir hafta sürecek etkinlikler sırasında ABD’nin bu duruşunu da protesto edecek.

Organizasyon grubu

"ABD yönetimi, seks işçileri ile uyuşturucu bağımlılarına vize vermediği için Washington'daki Uluslararası AİDS Konferansı IAC'ye katılım olamıyor" Seks İşçileri Özgürlük Festivali organizasyon grubu "ABD yönetiminin seks işçileri ile uyuşturucu bağımlıları için uygulamayı sürdürdüğü vize yasağının Washington'da yapılacak olan Uluslararası AİDS Konferansı IAC'ye katılmalarını engellediği, bu nedenle pek çok seks işçisinin ABD'ye ya gitmeyeceğini ya da gitmek istemeyeceğini" duyurdu.



Grup, "IAC'den dışlananların ve onları destekleyenlerin seslerini duyurmak için böyle bir alternatif etkinliği Hindistan'da düzenlediklerini" belirtiyor.

Birleşmiş Milletler'in Asya-Pasifik Bölgesi HIV ve AIDS Mücadele Programı özel temsilcisi Prasada Rao, "Uyuşturucu bağımlıları ve seks işçileri HIV ile mücadelenin birincil öncelikli hedef kitlesi olmak zorunda; onların katılımının olmaması HIV ya da AIDS konusundaki herhangi bir söylemin yetersiz ve anlamsız olmasına yol açacaktır" dedi.

Öte yandan Rao, Washigton'daki konferansın AİDS ile mücadele edenlerin büyük bir toplantısına ev sahipliği yapacağını ancak yine de söz konusu iki grubun dışlanmasının, verilecek mesajın evrensel niteliğini yok ettiğini" söyledi.

'Bizi kurtarıcılardan kurtarın'

Kalküta'da "Bizi kurtarıcılardan kurtarın" sloganı altında bir araya gelen katılımcıların, seks işçilerinin bugüne kadarki en büyük organizasyonunu oluşturduğu söyleniyor. Toplantı IAC'in resmi toplantı listesine dahil edildi ve etkinlikler boyunca Washington ile video bağlantıları kurulacak.

Toplantının gündemi

Guardian gazetesindeki haberde, buna karşın, toplantının kendi gündemi olduğu, seks işçilerinin hareket ve göç özgürlüğü ile kamu sağlık olanaklarına erişimleri ve toplumsal taciz ve ayrımcılığın sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı belirtiyor. (BBC Türkçe)