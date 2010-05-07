'Dünyanın parçası olmak halka arzdan geçiyor'

T24 - Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, halka arzın orta vadede rekabet avantajı sağlayacağını belirterek, "Dünya ekonomisinin bir parçası olmak halka arzdan geçiyor" dedi.



Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Halka Arz Seferberliği Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.



Şahenk şunları söyledi: "Türkiye son 7-8 yılda nereye gittiğini bilen bir ülke, küreselleşmenin içinde değişimin de önemli parçası olmaya başladı. Halka arz, ekonominin desteklenmesi için çok önemli bir yöntem olarak görülür. Halka arzda şirketler için sermaye temini düşünülür. Son yıllarda sağlanan makroekonomik istikrar ortamı Türk şirketler için yurtdışından borçlanma imkanlarını da artırdı. Şirketler Türkiye için kalıcı kurumlar yaratmaya odaklanmalı.



Halka açılma şirketlere, kamuya ve sermaye piyasası otoritelerine bilgi verme gereğini doğuruyor. Orta vadede sürdürülebilir büyüme kayıtdışının ortadan kaldırılması ve şeffaflığın artırılmasıyla olabilir. Halka arzla birlikte piyasayı belli kurallar üzerine oturtabiliriz. Kısa vadede rekabet dezavantajı oluşturduğu sanılan halka arz, orta vadede rekabet avantajı sağlar. Borsa sabırlı olana her zaman kazandırır. Bu şirket için de aynı anlamı taşımaktadır.



Şeffaflık konusunda SPK nezdinde yapılan özel durum açıklamaları ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Kamu otoritesi şeffaflık ilkelerinin uygulanmasında kilit öneme sahip. Şeffaflığın sağlanması süreç işidir. Bu nedenle halka açılacak şirketlerin herhangi bir bilgi saklamaması gerekir. 40'tan fazla halka arz başvurusu olduğunu düşünürsek kamu otoritesine önemli görevler düşüyor. Gerek sermaye piyasaları ve gerek reel ekonomi açısından orta vadeli kalkınma özverili çalışmanın sonucu olabilir.



Halka arz edilecek bir şirkete yatırım kararı alırken kurumsal yönetim ilkelerine uyumu da önemli rol oymamaktadır. Aile şirketleri gerekli kurumsallaşmayı yapamazsa ikinci nesilden öteye geçememektedir. Aile şirketlerinin devamlılığının sağlanması milli gelir açısından önemli bir husustur. Şirketleri sürdürülebilir kılmak için halka arz etkin bir yöntemdir. Halka açılmak şirketlerdeki kurumsallaşmayı artırarak şirketlere daha geniş tanıtım imkanı ve marka değerini yükseltmek gibi avantajlar sağlar. Daha ucuz ve daha kolay kredi imkanı sağlamaktadır.



İş dünyasında güven ortamını kalıcı kılmanın yolu yönetim kalitesine yatırım yapmaktan geçiyor. Adil olmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri toplumun tüm kesimlerinin beklentileri arasında ön plana gelmiştir.



Kurumumuz açısından en zorlu faaliyet dönemi 2001 krizi oldu. Kurumsal yönetim ilkelerini ortaya koyduk, orta vadeli planlama süreçlerini başlattık, özellikle de insan kaynağına yatırım yaptık. 2001'de grubumuz birçok sektörte aktifti. 90'lı yıllarda grubumuz mükemmel profesyonelleşme geçirdi.



Şirketlerimizi halka arz etmeden önce sanki halka arz edilmiş gibi belli prensiplerle yönetmeye gayret etmek lazım. Aileler büyüdükçe adetler, hissedarlar çoğalıyor. Bazen aile fertleri arasında görüş ayrılıkları olabiliyor. Ne kadar kurumsallaşırsak, uluslararası standartlara uygun olarak gerçekçi olup şirketleri yönetebilirsek bazı şirketleri halka arz etmemeyi bile düşünebiliriz. Şirketler sizle beraber çalışan 25 bin kişinin şirketi. Sizinle ürünlerinizi alan müşterinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de şirketi.



Grubumuz üç reyting şirketi açısından denetleniyor. Belki bir sürpriz yaparız, Hamdi Bey'den sonra biz de halka açılırız.



Sürdürülebilir büyüme şeffaflaşma ve kurumsallaşmanın ortaya konmasıyla olabiliyor. Artık şirketler bir ailenin, yönetimin limitleri ölçüsünde değil, globalleşen dünya ekonomisinin bir parçası olmalılar. Bunun yolu da halka arzdan, şeffaflıktan geçiyor."





