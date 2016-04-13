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Dünya

Dünyanın önde gelen kömür şirketlerinden Peabody iflasını verdi!

Son dönem kömür piyasasındaki düşüş tarihteki en büyük düşüş olarak nitelendiriliyor

13 Nisan 2016 16:55

ABD'li en büyük özel kömür şirketlerinden olan Peabody Enerji (BTU’N), 14 Nisan 2016 tarihinde ABD'ye iflas koruma başvurusu yaptı. Peabody’nin iflası enerji sektöründeki en büyük iflaslardan biri olarak görülüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son dönemde kömür fiyatlarındaki keskin düşüşler ile beraber Avustralya’da yaptığı yatırımların borç yükünden dolayı iflas eden Peabody’nin, mahkemeye verilen belgeye göre, pasif ve aktif varlıklarının toplamı 10 milyar ile 50 milyar dolar arasında değişiyor.

2015 yılında, Eylül ayına kadar kömür tüketiminin yüzde 2.3 ile yüzde 4.6 oranında, toplam 180 milyon ton düştüğünü gösteriyor, ki bu rakam aynı dönemde dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Japonya’nın aynı dönemdeki tüketiminden 40 milyon ton daha fazla.

 

Kömür piyasalarında, tarihteki en büyük düşüş

 

Küresel kömür talebinin yaklaşık yarısından sorumlu olan Çin 2015 ile Ekim 2015 yılları arasında kömür talebi, Ocak 2014-Ekim 2014 tarihleri arasındaki tüketimi göre yüzde 30 azalarak, 242.95 milyon metrik tondan, 170.31 milyon tona düştü.

Ocak ayında ABD’nin ikinci en büyük kömür şirketi Arch Coal kömür talebindeki azalma ve artan çevresel düzenlemelerden dolayı iflas ilan etmişti. Arch Coal ile beraber, 2012’den beri ABD’de iflasını ilan eden kömür şirketi sayısı 49’a ulaşmıştı.

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