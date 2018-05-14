Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Acemoğlu, Ermenistan'ın ekonomisini düzeltecek

Ermenistan’ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Ermeni asıllı Türk ekonomist Daron Acemoğlu'nu, Ermenistan’a davet ettiğini ve ekonominin yeniden yapılandırılması için yardım istediği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, belirttiği Facebook mesajında şöyle dedi: “Ermeni milletinden dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile görüştüm. O Ermenistan ekonomisine ve kalkınmasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Bay Acemoğlu Ermenistan’ı ziyaret etmeye hazır olduğunu da belirtti. Kesin tarihi önümüzdeki günlerde netleştireceğiz.”

Dünyanın en çok alıntı yapılan 10 ekonomistinden biri olan Acemoğlu, ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) iktisat profesörü. 2012’de, Harvard Üniversitesi’nden James A. Robinson ile ortak kaleme aldığı ‘Ulusların Düşüşü’ adlı kitapla büyük tartışma yaradan Acemoğlu, Roma İmparatorluğu’ndan Mayalara, Ortaçağ Venedik’inden günümüz Amerikasına uzandığı 15 yıllık araştırmayla, demokratik kurumların ekonomik refaha katkısını ortaya koymuştu. Çok sayıda ödüle sahip Acemoğlu 2005 yılında John Bates Clark madalyası ile ödüllendirilmişti. Acemoğlu, 2013 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kapsamında, Sosyal Bilimler dalında ödüle layık görülmüştü.