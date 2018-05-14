T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Acemoğlu, Ermenistan'ın ekonomisini düzeltecek

Paşinyan, Acemoğlu'nu Ermenistan'a davet ettiğini duyurdu

14 Mayıs 2018 11:06

Ermenistan’ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Ermeni asıllı Türk ekonomist Daron Acemoğlu'nu, Ermenistan’a davet ettiğini ve ekonominin yeniden yapılandırılması için yardım istediği bildirildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, belirttiği Facebook mesajında şöyle dedi: “Ermeni milletinden dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile görüştüm. O Ermenistan ekonomisine ve kalkınmasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Bay Acemoğlu Ermenistan’ı ziyaret etmeye hazır olduğunu da belirtti. Kesin tarihi önümüzdeki günlerde netleştireceğiz.”

Dünyanın en çok alıntı yapılan 10 ekonomistinden biri olan Acemoğlu, ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) iktisat profesörü. 2012’de, Harvard Üniversitesi’nden James A. Robinson ile ortak kaleme aldığı ‘Ulusların Düşüşü’ adlı kitapla büyük tartışma yaradan Acemoğlu, Roma İmparatorluğu’ndan Mayalara, Ortaçağ Venedik’inden günümüz Amerikasına uzandığı 15 yıllık araştırmayla, demokratik kurumların ekonomik refaha katkısını ortaya koymuştu. Çok sayıda ödüle sahip Acemoğlu 2005 yılında John Bates Clark madalyası ile ödüllendirilmişti. Acemoğlu, 2013 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kapsamında, Sosyal Bilimler dalında ödüle layık görülmüştü.

ETİKETLER

Daron AcemoğluPaşinyanErmenistanekonomist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24