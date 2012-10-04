Dünya'nın merkezine yolculuk için hazırlıklar başladı

Bilim dünyası, Dünya’nın en çok merak edilen ve oluşumu hakkında büyük sırlar sakladığı bilinen Dünya’nın çekirdeğine inilmesini sağlayacak dev bir sondaj projesi üzerinde çalışıyor. Teknolojik yetersizlikler nedeniyle bu güne kadar Dünya'nın çekirdeğine ulaşılamadı. Japonya'nın da büyük rol oynacağı 1 milyar dolarlık uluslararası proje kapsamında, yer kabuğunun en ince olduğu noktadan başlayarak altı kilometre derine inilerek çekirdekten numune toplanması amaçlanıyor. Sondajla, 2020 yılında çekirdeğe ulaşılabileceği öne sürüldü.

CNN’in haberine göre, projenin başını Japonya’nın Entegre Okyanus Sondaj Programı (IODP) ekibi çekecek. Ekip, çekirdeği saran kabuğu delerek, bilim dünyasındaki en büyük keşiflerden birine kapı açacak.

Projenin direktörleri arasında bulunan Damon Teagle, CNN’e, “Dünya’nın çekirdeğine inmenin bilim tarihindeki en büyük zorluklardan biri olacağını” söyledi. Teagle, söz konusu proje için başarmaları gereken çalışmayı şöyle açıkladı: “Bir saç teli kalınlığındaki çelikten sicimi, bir havuzun en dibine indirmek ve burada milimetrenin 10’da biri kadar olan bir delikten metrelerce aşağı sokmaya benziyor''.

Üç yerde yapılabilir

Teagle, Japonlarla işbirliği içinde yürütülecek projenin Dünya’da üç noktadan yapılabileceğini, bu noktaların her birinin de Pafisik Okyanusu’nda bulunduğunu belirtti. Yer kabuğunun en ince olduğu bu noktada, çekirdeğe kadar uzanan altı kilometrelik mesafe sadece 30 cm genişliğindeki bir delikle aşılacak.

Teagle, gerçekleştirecekleri projenin maliyetinin bir milyar dolar olduğunu, aynı zamanda da riskler içerdiğini ifade etti. Başarılı olunması halinde ise Dünya’nın oluşumunun yanı sıra, kimyasal yapısı hakkında bilinmeyen bilgilere ulaşılacak.

Sondaj ekibi, kabuğa ulaşabilmek için ilk önce kristalleşmiş kayalardan oluşan bir tabakayı delmek zorunda kalacak. Delinecek katmanların sertliği, sondaj için kullanılacak başlıkların son derece dayanıklı olmasını gerektiriyor. Projenin zorluğu da burada ortaya çıkıyor.

Sondaj cihazının başlıkları, maksimum 50-60 saat kullanılabiliyor. Bu sürenin ardından başlığın değiştirilmesinin gerekmesi, sondaj işleminin iki-üç günde bir sürekli duracağı ve maliyetin önemli ölçüde artacağı anlamına geliyor.

Geçmişte başarı sağlanamadı

Dev sondaj aletini ve diğer donanımları Pasifik’te belirlenen noktaya taşımak için Japonların okyanusların derinliklerinde sondaj yapmak için kullandıkları Chikyu makinesi kullanılacak. 2002’de yapılan makine, bugüne kadar okyanuslarda bilimsel araştırmalar için açılan en derin delikleri açtı. Makinenin, bugün yer kabuğunun 2.2 km derinine inebilme kapasitesi bulunuyor.

Bilim insanları geçmişte Dünya’nın merkezine inmeyi denemiş ama başarıya ulaşamıştı. 1960 yılında ABD’nin başlattığı Mohole Projesi, yer kabuğunun birkaç metre derinine inmiş, 1966’da da iptal edilmişti.

IODP, 2020’de başarıya ulaşabileceğini belirttikleri proje için bir milyar dolara ihtiyaç duyduklarını ve gerekli yardımı almak adına birçok ülkenin proje konusunda ikna edilmesi gerektiğini ifade etti. Teagle, istedikleri yardımı elde etmeleri halinde Dünya’nın merkezine 2020’de ulaşabileceklerini öne sürdü.