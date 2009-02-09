Dünyanın madencileri birleşti

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 ülkenin madencilik şirketi arasında geçtiğimiz Eylül ayında Polonya'nın Krakow kentinde imzalanan ‘Krakow Deklarasyonu'nu Türk madencilik şirketlerince de onaylandı.



Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi Başkanı Rifat Kont, 21. Dünya Madencilik Kongresinde 40 ülkenin temsil edildiğini belirterek, taraflar arasında imzalanan deklarasyonla Türk madencilik şirketlerinin yurt dışı pazarlarda etkin bir görev üstlendiğini söyledi.



Ülkeler arasında karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik metotların geliştirilmesi ve uygulaması gerektiğini belirten Kont'un verdiği bilgiye göre, deklarasyon kapsamında önemli olan hususların da maddeler halinde belirlendiğini söyledi.



Deklarasyonda, "ülkeler arasında karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmeye yönelik metotlar geliştirilmeli ve uygulanmalı. Ülkelerin maden kaynakları politik yönde kullanılması yerine, ülkelerin sürdürülebilir gelişimi yönünde kullanılması sağlanmalı" dendi.

