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Dünyanın lanetlediği saldırıları oyun yaptılar

Google Play’e 29 Temmuz’da yüklenen oyunda İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombalıyor

05 Ağustos 2014 00:24

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü ve yaklaşık 2000 kişinin ölümüne neden olan saldırılara Google Play’de ‘Bomb Gaza’ ismiyle oyunu yapıldı. Oyuna sosyal medyada büyük tepki var.

Al Jazeera'da yer alan habere göre Google Play’e 29 Temmuz’da yüklenen oyunda İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombalıyor. Oyunun adı 'Bomb Gaza' yani 'Gazze'yi Bombala'.

Oyunun hâlâ sistemden kaldırmayan Google’a sosyal medyada büyük tepki gösterilirken, oyunu şu ana kadar yaklaşık 1000 kişi indirdi.

İsrail’in 7 Temmuz’dan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 1960 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) raporuna göre toplam ölü ve yaralı sayısının üçte biri çocuklardan oluşuyor.

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