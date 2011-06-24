Dünyanın konuştuğu öpüşmenin görüntüleri ortaya çıktı!

T24-

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İşte dünyanın konuştuğu fotoğrafın hikayesi

Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan Vancouver Canuks'un Boston Bruins'e karşı 4-0 kaybettiği hokey maçının ardından polis ve hokey taraftarı arasında yaşanan çatışmalarda çekilen bir fotoğraf, twitter üzerinden tüm dünyaya yayıldı. Foto muhabir Richard Lam'ın çektiği karede polis ve eylemciler sokağın iki yanında karşı karşıya gelirken ortada bir kadın ve erkek yerde uzanmış öpüşüyordu.Guardian'da yayımlanan habere göre, fotoğrafın sahte olduğuna dair spekülasyonlar yapılmıştı. Ancak bu video, öpüşmeyi doğruluyor ve öpüşmenin arkasındaki motivasyonun tutkudan çok sempati olduğunu gösteriyor.(Çeviri -T24)