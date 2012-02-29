Dünyanın kalkınması için bir Türk göreve geldi

T24 - 31 yıldır Birleşmiş Milletler'de görev yapan Ayşe Cihan Sultanoğlu, bir dönem Kemal Derviş'in başkanlığını yaptığı Kalkınma Programı'nın Başkan Yardımcılığı'na atandı.

BM'nin en gelişmiş organizyonu ve en çok harcamanın yapıldığı Kalkınma Programı'nın (UNDP) başkan yardımcısı, Ayşe Cihan Sultanoğlu oldu.

Birekt BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından yapılan atamayla ilgili haber, Habertürk gazetesinde yer aldı.

Sultanoğlu, Orta ve Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya'yı kapsayan coğrafyada ekonomik kalkınma, sosyal uyum ve çevrenin korunması dahil sürdürülebilir kalkınma programını yürütecek.

Gazetedeki haberde, Kemal Derviş'in 2005-2009 yılları arasında Sultanoğlu'nun ikinci adam olarak görev yapacağı örgütün başkanı olduğu hatırlatıldı ve bunun büyük bir başarı olarak değerlendirildiği kaydedildi.