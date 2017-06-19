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Dünya

Dünyanın ilk 'yüzen çiftliği' Hollanda'da kuruluyor

Çiftliklerden birinde 40 inek, diğer çiftlikte ise, 6 bin adet tavuk yetiştirilecek

19 Haziran 2017 02:12

Yusuf Özkan / BBC Türkçe

Hollanda denince ilk akla gelen görüntüler olan yel değirmenleri ve meralarda otlayan ineklere, kanal ve nehirler üzerinde yüzen çiftlikler de eklenecek.

Giderek artan nüfus ve büyük kentlerde tarım alanlarının hızla daralması nedeniyle Hollanda, su üzerinde yüzen çiftlikler kurmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk yüzen süt ürünleri çiftliğinin yapımına, ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'daki Merwehaven'da kısa süre içinde başlanıyor.

Beladon adlı şirket tarafından geliştirilen ve AgriFood adlı kuruluşla birlikte hayata geçirilen proje kapsamında iki ayrı yüzen çiftlik inşa edilecek.

Floating Farm adı verilen çiftliklerden birinde 40 inek yer alacak. Diğer çiftlikte ise, 6 bin adet tavuk yetiştirilecek.

Yaklaşık 2 milyon euroya malolması beklenen yüzen çiftlikler, önce Rotterdam'a ardından da Den Bosch kentinde kurulacak.

Projenin yaratıcılarından olan Peter van Wingerden, Den Bosch kentinde farklı bir şeyler deneyebileceklerini belirterek, Rotterdam'la birlikte bu kentin pilot bölgeler olacağını söylüyor.


Van Wingerden'e göre yüzen çiftlik fikri bir bilim kurgu değil, geleceğe yönelik mantıklı bir adım. Beladon ve AgriFood, projeyi daha geliştirebilmek için yüz bin euroluk kaynak ayırdı.

Çok sayıda kuruluşun destek verdiği proje, su açısından zengin olan ülkede hızla artan nüfus ve giderek daralan tarım alanları konusunda önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

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