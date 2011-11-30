Dünyanın ilk seks okulu açıldı



T24 - Dünyanın ilk uygulamalı seks okulu Avusturya'nın başkenti Viyana'da açıldı. İsviçre doğumlu Ylva-Maria Thompson adlı bir kadın girişimci tarafından açılan okulda öğrenciler bir dönem için 1.400 sterlin (yaklaşık 4 bin TL) ödeyecek.













Ananova haber sitesinin haberine göre, Bayan Thompson, öğrencilerin kadın-erkek aynı yatakhanelerde kalarak ev ödevlerini birlikte yapacaklarını belirtti. Thompson’a göre eğitim temel olarak teorik değil pratik derslerden oluşacak ve eğitimin temel amacı nasıl iyi bir sevgili olunacağının öğretilmesi olacak.



Müdire Thompson dersler arasında cinsel pozisyonlar, okşama teknikleri, anatomik özellikler gibi konular bulunacağını bildirdi. Okula yaşı 16’nın üzerinde olan herkes katılabilecek. Okulun kendisini tanıtmak amacıyla Avusturya Televizyonu’ne reklam vermek istediği ancak tanıtım filminin TV standartlarını zorladığı gerekçesiyle talebin geri çevrildiği bildirildi.





