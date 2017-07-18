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Dünya

Dünyanın ilk ‘helal seks rehberi’ yayınlandı

Rehberde, Müslüman kadınlarının seks hayatından zevk alması gerektiğini ifade ediliyor

18 Temmuz 2017 02:45

Dünyanın ilk ‘Müslüman kadınlar için seks rehberi’ internette satışa sunuldu.

İngiliz medyasının haberine göre, rehberin yazarı ismini açıklamak istemedi ve Umm Muladhat lakabını kullandı. 54 sayfalık kitapta öpüşme ve seks pozları ayrıntılarıyla anlatılıyor.

“Sadece eşleriyle seks yapmalılar”

Müslüman kadınlarının seks hayatından zevk alması gerektiğini ifade edilen ‘helal seks rehberinde', Müslüman kadınların sadece eşleriyle seks yapması gerektiği vurgulanıyor.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan yazar, kitabın ahlaksızlığı teşvik ettiği yönünde yoğun eleştiriler aldığını belirterek, "Bir kadın, buna ihtiyaç olmadığını, genç kızların her şeyi annelerinden öğrendiğini söyledi. Bir annenin kızına böyle bir şeyi benim gibi anlattığına inanmıyorum" dedi.

“Eski alimler cinsel zevkin önemini vurguluyordu”

Ama bazı Müslüman kadın örgütleri kitabı olumlu karşılayarak, rehberin kadınlara özgürlük sunacağı ve cinsel olarak aşağılayıcı ilişkilerden koruyacağını açıkladı. İngiltere Müslüman Kadınlar Ağı sözcüsü Shaista Gohir, "İslam'da seksi konuşmak yeni bir şey değil. Eski alimler, kadınlar için cinsel zevkin önemini vurguluyordu" dedi.

 

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