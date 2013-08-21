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Dünya

Dünyanın ilk gerilla marketing örneği 1895 Fransasından

1895′te tasarlanan ‘mobil baskı makinesi’, gerilla pazarlamanın ilk uygulaması olabilir

21 Ağustos 2013 18:48

Gizmodo‘nun Scientific American’a dayandırdığı haberine göre gerilla marketing‘in tarihi 19′un yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor olabilir.

Haberde, Scientific American‘da yer verilen bir makalede betimlenen ‘üç tekerlekli baskı makinesi’ ele alınıyor. 1895 yılında Paris sokaklarında görülen bu makine aslında, arkadaki iki tekerleği istenen bir mesajın yol üzerine basılmasını sağlayacak şekilde modifiye edilmiş bir üç tekerlekli bisiklet. Tekerlekler sürücü seviyesinde yer alan bir mürekkep tankından besleniyor. Gizmodo, Scientific American’da yer alan çizimlerden, baskı kalitesini artırmak amacıyla yoldaki tozu uzaklaştırmaya yarayan küçük fanların da unutulmadığının anlaşıldığını söylüyor.

Zamanının ötesinde bir pazarlama zekâsı ile tasarlanan bu bisikletin dönemin otoritelerince nasıl karşılandığı ise meçhul.

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