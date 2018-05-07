"Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir konut finansman modeli yok, yaparsanız da çökersiniz"

Eski İş Bankasi Genel Müdürü ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ticari bankaların, konut, baraj, köprü, yol gibi projelere kredi vermemesi gerektiğini savunarak, "böyle bir konut finansman modelinin çökeceği" görüşünde bulundu.

Özince , Türkiye’de mali sektörün yetersiz olduğunu belirterek, "Herkesin ağzında bankalar çok alıyor, çok faiz uyguluyor, bankalar şöyle yapıyor böyle yapıyor. Biz her şeyi bankalardan mı beklemeliyiz? Köprü yapılacak bankalar, ev yapılacak bankalar. Meslek hayatımın onlarca yılı bankaların gayrimenkule kredi vermesinin yasak olduğu dönemde geçti. Niye yasaktı? Çünkü gayrimenkul finansmanı ticari bankalar tarafından yapılmaz. Bunun için yasaktı. Siz bugün Türkiye’de konut kredisini 1 ay mevduata dayanan bankalardan isteyemezsiniz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir konut finansman modeli yok. Yaparsanız da çökertirsiniz. Çökebilir, diyene de siz felaket tellalı diye bakmamalısınız" ifadesini kullandı.

TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, bir bankacı olarak talepleri olağan karşılamanın doğru olmadığını söyledi.

İşin yapısal kökenine bakıldığında bankaların 3 aylık mevduatla 3-5 yıllık yatırım kredisi verdiğine dikkat çeken Canevi, “Bunun bir yerde aksayacağı beklenmeliydi. Şu anda gördüğümüz yeniden yapılandırma talepleri, yapısal bozukluğun (mevduatın vade yapısıyla kredilerin vade yapısı arasındaki uyuşmazlığın) telafisine yönelik. Bu konu çok ciddi bir konudur. Burada başka türlü bir yapılanma modeli getirmek lazım" görüşünü bildirdi.