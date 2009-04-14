Dünyanın günlük petrol talebi 180 bin varil azalacak

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl dünya petrol talebinin günlük 180 bin varil azalacağı tahmininde bulundu.



EIA, küresel ekonominin bu yıl yüzde 0,8 küçülmesinin beklenmesi nedeniyle küresel petrol talebinin günlük 180 bin varil azalacağı tahmininde bulunduğunu açıkladı. EIA, geçen ay dünya petrol talebinin günlük 84,09 milyon varil olacağını öngörmüştü.



İdare, gelecek yıl ise küresel ekonominin yüzde 2,6 büyüyeceği beklentisinden hareketle küresel petrol talebinin geçen aya göre günlük 70 bin varil artarak günlük 85,22 milyon varile çıkacağını tahmin etti.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yıl günlük 28,78 milyon varil olması beklenen petrol üretiminin günlük 130 bin varil azalacağını beklediğini bildiren EIA, OPEC dışı ülkelerin petrol üretiminin 2009'da günlük ortalama 49,77 milyon varil olacağını, bunun daha önceki tahminlerden günlük 10 bin varil daha fazla olduğunu kaydetti.



EIA, küresel ekonominin yavaşlaması nedeniyle ABD ham petrolünün varil fiyatının bu yıl ortalama 53 dolar olacağı, 2010 yılında ekonominin düzeleceği tahminiyle ise ortalama 63 dolara çıkacağı beklentisinde olduğunu da belirtti.

