-Dünyanın gözü yarın Sinan Erdem'de olacak İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Teniste yarın İstanbul'da başlayacak TEB BNP Paribas WTA Championships (Sezon Sonu Turnuvası) ile dünyanın gözü bir kez daha Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak. 2010 yılında tamamlanarak hizmete giren Sinan Erdem Spor Salonu, bu turnuvayla 3. önemli uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Salon, Dünya Basketbol Şampiyonası ve Dünya Güreş Şampiyonası'nın ardından kadın tenisinde teklerde dünya klasmanındaki en iyi 8 sporcuyu ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu, ilk kez Türkiye'nin ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın final grubu maçlarına ev sahipliği yaptı. Salonda 4-12 Eylül tarihleri arasında Dünya Şampiyonası'nın 2. tur, çeyrek final, yarı final ve final maçları yapıldı. İlk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Türkiye, 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılan finalde ABD'ye yenilerek, tarihinde ilk kez gümüş madalya aldı. Dünya Şampiyonası'nın ardından Beko Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe Ülker ve Efes Pilsen, geçen sezon lig ve THY Avrupa Ligi maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptı. Sinan Erdem Spor Salonu'nu bu kez kadın tenisinin teklerde dünya klasmanındaki en iyi 8 sporcusunu ağırlayacak. Yarın başlayacak TEB BNP Paribas WTA Championships turnuvasında, teklerde dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki ile birlikte Rus Maria Sharapova, Çek Petra Kvitova, Belaruslu Victoria Azarenka, Çinli Li Na, Rus Vera Zvonareva, Avustralyalı Samantha Stosur ve Polonyalı Agnieszka Radwanska, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbulluların karşısına çıkacak. Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ''Dörtlü Final''i de bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Türk takımları Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes ve Galatasaray Medical Park'ın da yer aldığı organizasyonun ''Dörtlü Final''i, 11-13 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.