Dünyanın gözü Türk Samuru'nda

Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve milli imkanlarla yapılan Samur, Türk ordusu için nehirleri engel olmaktan çıkardı. Dünya ordularının, en gelişmiş nehir geçiş aracı olarak gösterilen Samur'u bünyesine katmak için Türk yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Harekat sırasında nehirle karşılaşan ordunun, hız kesmeden ve tüm zırhlı araçlarıyla akarsu engelini aşması için tasarlanan milli seyyar yüzücü hücum köprü aracı "Samur", Türk ordusunun gözbebeklerinden biri oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2011 yılında giren araç, sahip olduğu yeteneklerle tüm dünyadan ilgi gördü.

Su üzerinde sırtındaki yükle ilerleyebilme yeteneği nedeniyle "Samur" olarak adlandırılan seyyar yüzücü hücum köprü aracı, hem karada hem de suda ilerleyebiliyor. Tüm tasarımı, yazılımı Türk mühendislerce yapılan araç, zırhlı araçların geçemeyeceği derinlik ve yüzemeyeceği akıntıya sahip bir nehirle karşılaşıldığında hız kesmeden suya giriyor. Harekat sırasındaki ihtiyaca göre seyyar bir köprüye dönüşebilen Samur, istendiğinde bir feribot gibi çalışıyor. Yaklaşık 13 metre uzunluğunda, 36 ton ağırlığındaki bu araç, karadaki bir tankı üzerine çok kısa sürede alarak karşı kıyıya geçirebilmesinin yanı sıra, birbiriyle kenetlenerek metrelerce uzunlukta köprü oluşturabiliyor. Böylece su engeliyle karşılaşan ordu, hiç vakit kaybetmeden ilerlemesini sürdürüyor.

Dünyada benzeri yok

Sürücü bölmesi biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer koruma özelliğine sahip seyyar yüzücü hücum köprü aracının camlarının da kurşun geçirmez niteliği bulunuyor. Gece görüş kameralarıyla zifiri karanlıkta harekat imkanı bulunan Samur, sahip olduğu bu imkanlarla dünya ordularındaki benzerlerine fark atıyor. Pek çok ülkenin, ordusuna bu aracı kazandırmak için Türk yetkililerle görüştüğü öğrenildi.

Askeri Köprücülük Öğretmeni Üsteğmen Tolga Hanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samur'un başka ordulardaki köprü tesisatlarıyla karşılaştırıldığında en gelişmiş nehir geçiş aracı olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, hem karada, hem suda hareket etme yeteneğine sahip olduğuna dikkati çekti. Aracın envantere kazandırılmasıyla İstihkamlar için nehrin artık engel olma vasfının ortadan kalktığını kaydeden Üsteğmen Hanoğlu, "Bu tesisatın eğitimi İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde verilmektedir" dedi.