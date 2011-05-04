Dünyanın gözü sığınak şeklindeki bu evde!

T24

22 kişi varmış



Hollywood filmi



Ev 15 bin dolar



İmamı uyarmışlar



Helikopter parça parça



Bakkalımdan ekmek alırlardı



79 SEAL bir köpek



Domates bile ekilmemiş



Dünya'nın gözü ABD deniz komandolarının bir gece baskınıyla yüzyılın en büyük terör örgütü El Kaide’nin lideri Usame bin Ladin’i ölü ele geçirdiği, Pakistan’daki sığınak şeklindeki evde. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Ev başkent İslamabad’ın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Abudabad’ın Bilal Mahallesi’nde. Askerlerin ‘mühürlü’ diyerek ön kapıdan sokmadığı ancak ardından ‘arka kapıyı’ adres gösterdiği Bin Ladin’in evinde büyük bir çatışma yaşandığına dair izler görülmüyor. Evi çevreleyen duvarın bir bölümünde küçük kalibreli silahlarla açıldığı belli olan mermi izleri bulunuyor. Evin odalarına girilmesine izin verilmiyor, ancak büyük bahçede ve çevresinde faal bir yaşam izi de yok. Abudabadlılar, bu evde Usame bin Ladin’in yıllarca yaşadığına inanmıyor.Adres sisteminin bulunmadığı ve orta gelirli Pakistanlıların oturduğu Bilal mahallesinde Usame Bin Ladin’in ailesiyle birlikte 22 kişiyle yaşadığı evi cepheden gören karşı komşusu Arşad Han, “Olay gecesi saat 02.00 civarı büyük bir patlamayla uyandım. Hemen balkona fırladım. Ortalık aydınlandı, ancak bu patlamadan sonra ne bir ses ne de bir gürültü duydum. Deprem oldu zannettim çünkü ev de sallandı. Komşu evin camları kırıldı. Doğduğumdan bu yana bu evde oturuyorum. Ne bir Arap ne de Usame bin Ladin’i gördük. Sahibi Veziristan’da, uzakta diye biliyorduk. Çocuklar zaten buraya hayaletli ev diyordu” dedi.Pakistan’da aşiret isimlerinin soyad olarak kabul edilmesi nedeniyle, akraba olmasalar bile soyadların çoğu aynı. Bu nedenle aynı soyadı taşıyan diğer komşu Ali Han da şunları anlattı: “Bilal mahallesi küçük bir yer. Toplarsanız 50 hane çıkmaz. Her hafta yer değiştirdi denilen kişi, yıllardır yanımızda yaşıyormuş. İnanmıyoruz. İki kişi eve girer çıkardı. Haberleri izliyor ve şaşıp kalıyoruz. Buradan mı, yoksa başka bir yerden mi bahsediyorlar diye. Bence Amerikalılar Afganistan’da öldürdü, sonra da buraya gelip Pakistan devletini zor duruma sokmak için Hollywood filmi çevirdi.”Beyaz Saray’ın açıkladığı gibi bina 2005 yılında inşa edilmiş, Amerikalılar 1 milyon ya da daha üzerinde bir maliyetten söz ediyor. Pakistan fakir bir ülke olduğu için fiyatlar da çok düşük. Abudabad göreceli olarak daha refah ve yazlık bağ evleri çoğunlukta. Buna rağmen, ev fiyatları 10 bin ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Arşad Han da, kendi yaşadığı ve civardaki evlerle kıyaslayarak Bin Ladin’in evine 10 bin dolar biçti, “Arazisi biraz büyük çok iyi alıcı çıkarsa 15 bin dolara istenebilir” diye konuştu.ABD her ne kadar operasyondan hiçbir ülkeyi haberdar etmediğini açıklasa da Pakistan askerleri saldırı öncesinde cami imamı ve çevredeki önde gelenleri telefonla arayarak, ışıkları kapatmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyarmış. Bin Ladin’in kapısını bekleyen askerler ile caddelerdeki polisler de bir şey bilmediklerini belirtiyor. Askerler, olay günü yataklarından kaldırılıp bölgeye geldiklerini ancak Amerikalıların geride bir şey bırakmadığını belirtiyor.Düşen helikopterin geride kalmış kuyruğu Muhabir Faruk Zabcı’nın elinde. Askerlerin güvenlik önlemleri çok sıkı ancak sadece ön kapıda. Arkadan içeri giren çocuklar, düşen helikopterin parçalarını satmak için topluyor.Komşular, ABD’nin ‘Bin Ladin’in kuryeleri’ diye tanımladığı eve girip çıkan iki kişiyi Pakistan’da yaygın olarak kullanılan Arşad ve Tarık isimli iki kardeş olarak tanıyor. Tarık 30’lu, Arşad 40’lı yaşlarda. Mahallenin bakkalı Cevad Cadi, Arşad ve Tarık’ın bazen küçük çocuklarla ekmek almaya geldiğini belirterek, “Eşleri de vardı tabi ama yakından görmezdik. Kırmızı Suzuki marka bir araçla eşlerini de gezdiriyorlardı” diye konuştu.Usame bin Ladin’i ölü ele geçiren, deniz, kara ve havada operasyon düzenleme kabiliyetine sahip 79 SEAL komandosuna ‘sus’ emri verildi. El Kaide’nin ailelere intikam saldırısı düzenleme ihtimali üzerine askerlerin adı yayınlanmıyor. Komandoların komutanı gönderdiği elektronik posta ile askerleri kutlarken, “sus” emrine de dikkat çekti ve medyada yer almalarınayasak getirdi. Amerikalı yetkililer 4 helikopterle gece yarısı baskını düzenleyen komandolara özel eğitimli bir köpeğin de eşlik ettiğini belirtti.Usame bin Ladin’in ölü ele geçirildiği evin toprağı verimli ancak herhangi bir ekilmiş sebze ya da ağaç bulunmuyor. Çatışmayı gösteren en büyük belirti, kırık bir pencere. Bir de tahtalarla kapatılmış başka bir pencere.