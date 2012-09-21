Dünyanın gözü cuma namazı çıkışlarındaki film protestolarında

İslam dinine hakeret eden Afrika ve Ortadoğu'da kitlesel protesto ve saldırılara neden olan ABD'nin Libya Büyükelçisi'nin ve onlarca kişinin ölümüne sonuçlanan ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmine karşı bugün birçok Müslüman ülkede cuma namazı çıkışlarında gösteriler düzenlenecek.

Hz. Muhammed'e hakaret eden film karşı gösterilerin en şiddetli geçtiği ülkelerden biri olan Pakistan’da hükümet bugünü ulusal bayram ilan etti. Pakistan’da televizyon kanalları, ABD Başkanı Barack Obama’nın İslam karşıtı ‘Müslümanların Masumiyeti’ filmini eleştiren haber videolarından oluşan bir reklam yayınlamaya başladı.

Hükümet ayrıca, bugün düzenlenecek kitlesel eylemler öncesi 15 büyük kentte cep telefonu servislerini durdurma kararı aldı.

Büyük gösterilerin gerçekleşmesi beklenen İslamabad, Karaçi ve Lahor kentlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltilirken polisin yetersiz kalma ihtimaline karşı hassas bölgelerde askeri birlikler bekletildiği bildirildi. Başkent İslamabad'da ABD Büyükelçiliği ve yabancı ülke temsilciliklerinin çevresi ve diplomatik bölgeye çıkan tüm yollar konteyner ve bariyerlerle kapatılırken sabahın erken saatlerinden itibaren kentin üzerinde polis ve askeri helikopterler devriye uçuşuna başladı.

Bu arada, olası şiddet olaylarının yaşanmaması için büyük kentlerde benzin istasyonları, alışveriş merkezleri ve bankaların kapalı tutulacağı bildirildi.

Pakistan hükümeti önceki gün aldığı kararla bugünü ‘Peygamber Sevgisi Günü’ ilan ederek, resmi tatil yapılmasını kararlaştırmıştı. (BBC Türkçe)