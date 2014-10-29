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Ekonomi

Dünyanın gözü ABD Merkez Bankası'nda

ABD Merkez Bankası Fed, bugün faiz kararlarını açıklayacak

29 Ekim 2014 11:18

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararına odaklandı. FED bugün TSİ 20:00'de tahvil alım programı ve faiz kararlarını açıklayacak.

Marketwatch’a göre, ABD Merkez Bankası bu hafta çıkıp, son dönemdeki volatilite ve küresel ekonomik gidişattan endişe duyan yatırımcıları yatıştırıcı mesajlar verecek. Bugün sona erecek iki günlük toplantının ardından basın toplantısı yapılamayacak, ekonomik beklentiler revize edilmeyecek.

 

Sinyal veriyor

 

Piyasalar, Fed'den yapacağı yazılı açıklamadan çıkan sinyalleri takip etmek zorunda kalacak.Fed muhtemelen yoluna planladığı şekilde devam ettiğini ve üçüncü tur varlık alımlarını sona erdirdiğini açıklayacak. Fed aylardır bu yönde ilerlediğinin sinyallerini veriyor.Kasım ayı, Fed'in 37 ay aranın ardından herhangi bir uzun vadeli menkul kıymet satın almadığı ilk ay olacak. Fed Eylül 2012'den bu yana 1,6 trilyon dolarlık hazine tahvili ve Mortgage'a dayalı menkul kıymet satın aldı.

Öte yandan Fed'in faizleri artırmadan önce ‘uzun bir süre’ bekleyeceği ifadesini koruması bekleniyor.

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