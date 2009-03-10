Dünyanın finansal varlıkları 50 trilyon dolar eridi

Küresel krizin, geçen yıl dünyadaki finansal varlıkların değerini 50 trilyon dolar azalttığı belirtildi.



Manila merkezli Asya Kalkınma Bankasının (ADB), finansal krizin gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı araştırmaya dayanılarak, döviz, hisse ve bono piyasalarını kapsayan finansal varlıkların değerinin 2008 yılında 50 trilyon dolar azaldığı iddia edildi.



Japonya hariç sadece gelişmekte olan Asya'daki kaybın, bu bölgenin bir yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasına denk düşen 9,6 trilyon doları bulduğu ifade edilen araştırmada, bölgenin, çok hızlı geliştiği için krizden diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla etkilendiği kaydedildi.



Araştırmada, Latin Amerika'nın kayıplarının 2,1 trilyon dolar olduğu, ekonominin muhtemelen bu yılın sonundan ya da 2010 yılının başından itibaren düzeleceği de ifade edildi.



ADB Başkanı Haruhiko Kuroda da, yaptığı açıklamada, "Bu Büyük Buhran'dan bu yana dünya ekonomisini etkileyen en ciddi kriz. Ancak, Asya bu krizden çıkacak ilk bölgelerden biri olacak" dedi.



Kriz nedeniyle işsizliğin artacağını, büyüme oranlarının düşeceğini ve borsaların durgun seyir izleyeceğini belirten Kuroda, sıkı likidite ve kredi koşullarının küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkilediği, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde iç tüketimi artıran işçi dövizi girdisinin azalmasının önemli sosyal güvenlik programlarının kaldırılmasına yol açabileceğini kaydetti.

