T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünyanın finansal varlıkları 50 trilyon dolar eridi

Küresel krizin, geçen yıl dünyadaki finansal varlıkların değerini 50 trilyon dolar azalttığı belirtildi.

10 Mart 2009 02:00

Küresel krizin, geçen yıl dünyadaki finansal varlıkların değerini 50 trilyon dolar azalttığı belirtildi.

Manila merkezli Asya Kalkınma Bankasının (ADB), finansal krizin gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı araştırmaya dayanılarak, döviz, hisse ve bono piyasalarını kapsayan finansal varlıkların değerinin 2008 yılında 50 trilyon dolar azaldığı iddia edildi.

Japonya hariç sadece gelişmekte olan Asya'daki kaybın, bu bölgenin bir yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasına denk düşen 9,6 trilyon doları bulduğu ifade edilen araştırmada, bölgenin, çok hızlı geliştiği için krizden diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla etkilendiği kaydedildi.

Araştırmada, Latin Amerika'nın kayıplarının 2,1 trilyon dolar olduğu, ekonominin muhtemelen bu yılın sonundan ya da 2010 yılının başından itibaren düzeleceği de ifade edildi.

ADB Başkanı Haruhiko Kuroda da, yaptığı açıklamada, "Bu Büyük Buhran'dan bu yana dünya ekonomisini etkileyen en ciddi kriz. Ancak, Asya bu krizden çıkacak ilk bölgelerden biri olacak" dedi.

Kriz nedeniyle işsizliğin artacağını, büyüme oranlarının düşeceğini ve borsaların durgun seyir izleyeceğini belirten Kuroda, sıkı likidite ve kredi koşullarının küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkilediği, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde iç tüketimi artıran işçi dövizi girdisinin azalmasının önemli sosyal güvenlik programlarının kaldırılmasına yol açabileceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24