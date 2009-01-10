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Spor

Dünyanın en zor 11. ligi

IFFHS, dünyanın en zorlu ligi olarak İngiltere Premier Ligi belirlenirken, Turkcell Süper Lig ise 11. sırada gösterildi.

10 Ocak 2009 02:00

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 2008 yılı değerlendirmesine göre, dünyanın en zorlu ligi olarak İngiltere Premier Ligi belirlenirken, Turkcell Süper Lig ise 11. sırada gösterildi.

IFFHS tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan, ''Dünyanın En Zorlu Ligleri'' değerlendirmesinde, futbolun beşiği olarak gösterilen İngiltere ilk sırada kendine yer buldu. İngiltere'nin ardından İtalya ikinci sırada yer alırken, Arjantin ise 3. en zorlu lige sahip ülke oldu.

Geçen yılki değerlendirmede en zorlu lige sahip 12. ülke olan Türkiye, bu yıl ise 1 sıra yükselerek 2008 yılının en zorlu ligine sahip 11. ülkesi olmayı başardı.

SIRALAMA

IFFHS'nin değerlendirmesine göre, ''Dünyanın En Zorlu Ligleri'' değerlendirmesinde ilk 15 sırayı alan ülkeler şöyle:

SIRA ÜLKE PUAN
------------------------
1- İngiltere 1192
2- İtalya 1031
3- Arjantin 1020
4- İspanya 952
5- Brezilya 942
6- Almanya 922
7- Fransa 847
8- Meksika 683
9- Portekiz 649,5
10- Ukrayna 620
11- TÜRKİYE 599
12- Yunanistan 597,5
13- Hollanda 573
14- Şili 564,5
15- Peru 553,5

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