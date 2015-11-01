Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates: Çare sosyalist politikalar!

Dünyanın sayılı zenginlerinden olan, yazılım şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, “Kapitalizm bizi iklim değişikliğinden kurtaramaz. Çare sosyalist politikalar” dedi. Gates'in çevreci enerji kaynaklarının artırılması ile ilgili çarenin devlette olduğunu söylemesi sosyalizmi desteklediği şeklinde yorumlandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Gates, The Atlantic dergisine verdiği röportajda iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda “Özel sektör genel olarak çok yetersiz” dedi. Bu alanda hükümetlerin araştırma ve geliştirme alanında büyük yatırım yapması gerektiğini ekledi.

Yeni bir enerji kaynağının da sorunu tek başına çözemeyeceğini vurgulayan Gates, hali hazırda denenmiş, çalışan ve de bütün yasal problemleri aşmış bir sistem varken tüketicinin kolay kolay yeni yöntemleri denemeyeceğini söyledi. Gates’e göre yatırımcıların yeni bir enerjiye geçmeleri ancak karbon vergileri yoluyla olabilir. Gates “İklim problemi zengin ülkelerde çözülmeli. Çin, ABD ve Avrupa, karbondioksit salınımına bir çözüm üretmeli ve bunu herkes için ucuz hale getirmeli” dedi. Britanya gazetesi The Independent’ın haberine göre, son yıllarda Çin yeşil yatırımda ABD’nin ve Avrupa’nın çok önünde. Ancak fosil yakıt konusunda hala dünyayı en çok kirleten ülke olma özelliğini sürdürüyor.