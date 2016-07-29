Dünyanın en zenginleri listesi açıklandı; Türkiye'den 4 isim var

Uluslararası Forbes dergisi, dünyanın en zengin isimlerini açıkladı. Listeye Türkiye'den Murat Ülker, Hüseyin Özyeğin, Ferit Şahenk ve Rahmi Koç girdi.

Amazon şirketinin gelirlerindeki artış ve hisselerinin kazandığı değer, şirketin kurucusu Jeff Bezos'u, Forbes dergisinin dünyanın en zengin kişileri listesinde üçüncü sıraya çıkardı.

Forbes dergisinin en zenginler listesine Türkiye'den giren arasında da 3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, 2.5 milyar dolarla Hüsnü Özyeğin, 2.4 milyar dolarla Ferit Şahenk ve 2.2 milyar dolarla Rahmi Koç da yer alıyor.



Forbes'un tahminlerine göre Bezos'u geçen isimden biri, listede birinci sırada olan 78 milyar dolar değerinde servete sahip Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve 73.1 milyar dolarla ikinci sırada yer alan Zara şirketinin kurucusu Amancio Ortega.

Listede en hızlı yükselişi kaydeden Amazon'un patronu Bezos, şirketin isselerinin yüzde 18'ine sahip. Forbes dergisine göre Bezos'un serveti de yaklaşık 65.3 milyar dolar.



Amazon'un gelirleri, uzmanların tahminlerinin de üzerine çıktı. ve geçen yıla kıyasla yüzde 31 artış gösterip ikinci çeyrekte 30.4 milyar dolar oldu.



İnternet ortamında ticaret yapan şirketin karı da geçen yıl 92 milyon dolar iken bu yıl 857 milyon dolar oldu.



Amazon'un hisseleri Şubat ayından bu yana da yüzde 50 arttı.



Şirketin, yıllık bir meblağ karşılığında kargo ücretlendirme sisteminde ek hizmetler sunduğu 'Prime' üyelik sistemi de özellikle uluslararası ticarette büyüme gösterdi.



Amazon, Haziran ayında Prime üyelik sistemini Hindistan'a açarak ülkenin geniş tüketici pazarından faydalanmaya başladı.



Prime üyelik sistemiyle video yayınları da sunulmaya başlandı. Bu sistemle şirket, Netflix'e de rakip oldu.



Şirket, Prime üye rakamlarını açıklamıyor ama Tüketici Bilgileri Araştırma Ortakları, ABD'deki Prime üye sayısının yaklaşık 63 mliyon olduğunu tahmin ediyor.



Araştırma kuruluşuna göre üyeler, yılda ortalama 1200 dolar harcarken, üye olmayanların harcamaları yılda yaklaşık 500 dolar oluyor.