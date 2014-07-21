Dünyanın en zengini tavsiye etti: Haftada 3 gün çalışın

79.6 milyar dolarlık servetiyle Microsoft’un sahibi Bill Gates’i geride bırakarak dünyanın en zengin insanı unvanını elde eden Meksikalı telekomünikasyon kralı Carlos Slim, herkesin haftada sadece 3 gün çalışması gerektiğini söyledi.

Paraguay’da bir konferansta konuşan 74 yaşındaki işadamı, tüm çalışanların hafta üç gün günde 11 saat boyunca çalışıp geri kalan günlerde tatil yapmasının hem hayat kalitelerini artıracağını hem de herkesin eğer isterse çok daha geç emekli olmasına imkan sağlayacağını dile getirdi.

Birce Bora'nın Hürriyet'teki haberine göre, işadamı kendi şirketinde de önerdiğine benzer bir sistem uyguluyor. Slim’in sahip olduğu Telmex şirketinde genç yaştan beri çalışanlar 50 yaşına gelmeden emekli olmaya hak kazanıyor ve isterlerse bu tarihten sonra haftada sadece 4 gün çalışarak tam maaşlarını almaya devam ediyor.