-DÜNYANIN EN ZENGİNİ JET SOSYETEDEN UZAK MEKSİKA (A.A) - 16.07.2010 - Jet sosyeteden uzak yaşayan dünyanın en zengin adamı Meksikalı Carlos Slim, kendine ayda 24 bin dolar (37 bin TL) maaş veriyor. Latin Amerika'nın 200 milyon aboneli bir numaralı cep telefonu şirketi iletişim imparatorluğu America Movil'in kurucusunun 2002'de biyografisini yayınlayan Jose Martinez, Slim'in, Forbes dergisi tarafından Amerikalı Bill Gates ve Warren Buffet'ın önünde, 53,5 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin adamı ilan edilmesi üzerine kitabını güncelledi. Meksika borsasının yaklaşık yüzde 40'ını kontrol eden ve Latin Amerika ülkelerine son altı yılda 60 milyar dolar yatırım yapan Carlos Slim'in reklama alerjisi olduğunu ve çok sade bir yaşam sürdüğünü belirten yazar Martinez, plastik bir saat takan Slim'in ayda sadece 24 bin dolarlık maaşla geçindiğini kaydediyor. Martinez'in güncellenen biyografisine göre, Lübnanlı bir göçmenin beşinci çocuğu ve kendisi de beş çocuk babası Slim, üst düzey yöneticilerin aynı sekreteri kullandıkları şirketinde de gösterişten kaçınıyor. Büyük mali sıkıntı yaşayan Amerikan New York Times gazetesine krizden çıkması için 250 milyon dolar enjekte eden Slim'in çok büyük zenginliğinin tek gerçek işareti ise, Latin Amerikan'nın en büyük sanat kolleksiyonu. Kızlarından birinin yönettiği özel müzesinde, Fransa dışında en fazla sayıdaki Auguste Rodin heykeli bulunuyor. Mühendis kökenli olan ve şirketinin yelpazesini finans, ticaret, turizm ile televizyonculuğa kadar genişleten, "Kanaatkarım, oğullarım da öyle. Kendi isteğim ve inancımla, disiplinle değil" diyen Slim, kendisini ülkesindeki diğer işadamlarından ayıran en büyük özelliğin ise siyasetçilerle hiçbir zaman iş yapmaması olduğunu belirtiyor.