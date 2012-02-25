Dünyanın en zengini gözünü Türkiye'ye dikti

Dünyanın en zengin kişileri listesinde bir numarada yer alan Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu, "dünyanın parlayan yıldızı" olarak tanımladığı Türkiye'de yatırım imkanlarını araştırıyor.



TOBB-DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-Meksika İş Konseyi toplantısı için geldiği Mexico City'de geçen yıl dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Meksikalı işadamı Carlos Slim'i ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, görüşmesinin ardından, Carlos Slim'in Türkiye'ye karşı çok ilgili olduğunu ve Türkiye'de yatırım imkanlarını araştırdığını söyledi.

Kişisel servetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu bildirilen Carlos Slim'in Türkiye'de özellikle telekomünikasyon alanıyla ilgilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Meksikalı işadamının cazip olan diğer alanlara yatırım yapmak gibi düşüncelerinin de bulunduğunu ifade etti.



Meksika'nın telekomünikasyon devi

Carlos Slim'in Meksika dışında 19 ülkede telekomünikasyon alanında yatırımları bulunuyor. Meksika'daki telekomünikasyon pazarının çok büyük kısmını elinde bulunduran Slim'in bankacılık, bilişim ve perakendecilik gibi birçok sektörde yatırımları bulunuyor.

Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede Carlos Slim'i Türkiye'ye davet ettiğini, önümüzdeki yaz aylarında büyük bir ihtimalle Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydetti.

Carlos Slim'i Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüreceklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, Meksikalı işadamının Türkiye'yi parlayan bir yıldız olarak tanımladığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Carlos Slim'in Türkiye ve Meksika'nın önümüzdeki 10 yıl içinde kurdukları düzeni bozmazlarsa gelişmekte olan değil, gelişmiş ülke kategorisine gireceklerini söylediğini aktardı.

Carlos Slim hakkında kişisel izlenimlerini de anlatan Hisarcıklıoğlu, Slim'in ilk kez 1968 yılında balayı için Türkiye'ye geldiğini, geçen yaz da Türkiye'de bulunduğunu anlattığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Slim'in çok mütevazı bir kişi olduğunu, tüm işlerini devrettiği oğlunu da uzun süren toplantılarına çağırarak kendileriyle tanıştırdığını belirtti.