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Ekonomi

Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin serveti yüzde 99'un toplamına eşit

Rapor, Davos Zirvesi öncesi liderlere uyarı niteliği taşıyor

18 Ocak 2016 14:11

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin serveti, geri kalan yüzde 99'luk kesimin servetinin toplamına eşit olduğu belirlendi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Credit Suisse'in Ekim ayındaki verilerine dayandırılan rapor, bu hafta düzenlenecek Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesi dünya liderlerine eşitsizlik konusunda harekete geçme uyarısında bulundu.

Oxfam'ın verilerine göre dünyanın en zengin 62 milyarderin serveti de dünya nüfusunun en yoksul kesiminin varlıklarının yarısına denk geliyor.

Dünyanın en yoksul yüzde 50'lik kesimin varlıkları, 2010 ila 2015 yılları arasında nüfusun 400 milyon artmasına rağmen yüzde 41 oranında düştü.

Aynı zaman diliminde dünyanın en zengin 62 kişisinin varlıkları da 500 milyar dolardan 1.76 trilyon dolara çıktı.

Kuruluşun raporunda, 2010 yılında dünyanın en zengin 388 kişisinin varlıklarının en yoksul yüzde 50'ye denk geldiği belirtilirken bu oranın 2014 yılında 80'e düştüğü, 2015 yılında da düşmeye devam ettiği belirtildi.

Oxfam geçen yıl bu zamanlarda yayımladığı raporda, en zengin yüzde 1'lik kesimin geri kalanların toplam varlığından daha fazla olacağı ön görüsünde bulunmuştu.

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