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Ekonomi

Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi gelirin yarısından fazlasına sahip

Gelir artıyor dağılım bozuluyor

15 Kasım 2017 12:37

Credit Suisse tarafından açıklanan rapora göre, en zengin kesimin toplam gelirden aldığı pay giderek büyüyor. Buna göre dünya nüfusunun en zengin yüzde 1'lik kesiminin varlığı dünyanın toplam varlığının yarısını geçti.

Dünyadaki toplam varlıklar son 12 ayda yüzde 6'lık artışla 280 trilyon doları aştı. Bu artış, son 5 yıldaki en büyük oran olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl yaratılan 16.7 trilyon dolarlık gelirin yarısından fazlası ABD kaynaklı olurken, ABD 8.5 trilyon dolar daha zenginleşti.

Gelir artıyor dağılım bozuluyor

Habertürk'ün haberine göre, dünyadaki gelir artmasına karşın bu gelirin adil bir şekilde paylaşılmadığı da dikkat çekiyor. En zengin yüzde 1'lik kesim toplam gelirin yüzde 50.12ine sahip olurken, bu oran 2001 yılında yüzde 45.5 seviyesindeydi.

En çok milyoner nerede

Dünyada halihazırda 36 milyon dolar milyoneri bulunurken, bu rakamın 2022 yılında 44 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. 

Milyoner sayısının en fazla olduğu ülke ise 15.3 milyon kişi ile ABD. Onu 2.7 milyon milyonerle Japonya ve 2.2 milyonerle İngiltere takip ediyor. Listede 1.9 milyonerle beşinci olan Çin'deki milyoner sayısının ise 2022'de 2.8 milyona yükselmesi bekleniyor.

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