Dünyanın en zengin ülkesi Katar oldu

T24 - Körfez ülkelerinden Katar'ın geçen yıl Lüksemburg'u da geçerek dünyanın en zengin ülkesi haline geldiği bildirildi. Doğal gaz zengini Katar'ın servetinin ABD'nin servetini de neredeyse ikiye katladığı ifade edildi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan verilere göre Katar'ın kişi başına düşen gayri safi milli hasılası geçen yıl 88 bin 221 dolara ulaştı. Bu rakamın 2016'da 111 bin 963 doları bulabileceği tahmin ediliyor. Beş yıl sonraki tahminlere göre Lüksemburg'un kişi başına düşen gayri safi milli hasılası 94 bin 621 dolar, Singapur'un 70 bin 992 dolar ve ABD'nin ise 55 bin 622 dolar olacak.



IMF, Katar'ın iki yıl üstüste dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olacağını belirtti. Nüfusu ancak 850 bini bulan Katar, dünyanın halen en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı konumunda ve yakın zamanda yıllık 77 milyon ton hedefine ulaştığını açıkladı.



2022 Dünya Kupası'na evsahipliği yapmaya hazırlanan ve milyar dolarlık altyapı projelerini hayata geçiren Katar'ın ekonomisinin bu yıl yüzde 16 büyümesi ve bütçesinin 6.1 milyar dolar fazlalık vermesi bekleniyor.



Kaynaklara göre dünyadaki en büyük servet fonlarından birine sahip Katar, önümüzdeki beş yıl boyunca inşaat ve enerji projelerine 125 milyar doların üzerine harcama yapacak.





