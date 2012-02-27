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Ekonomi

Dünyanın en zengin ülkesi belli oldu

1.7 milyon nüfuslu Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelir oranlarına göre dünyanın en zengin ülkesi ünvanını aldı.

27 Şubat 2012 12:43

 

T24 - Amerikan Forbes dergisinin kişi başına düşen gelir oranlarını sıraladığı listede bir numaraya Katar yerleşti.

1.7 milyon nüfuslu Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelir oranlarına göre dünyanın en zengin ülkesi ünvanını aldı. 2022'deki Dünya Kupası'na ev sahipliğine hazırlanan Katar, altyapısını geliştirmek için milyar dolarlık projeler yürütüyor.

Alım gücüne ayarlanmış kişi başına düşen gayri safi milli hasılası 2010'da 88 bin dolara ulaşan Katar'ı, 81 bin dolar ile Lüksemburg takip etti. Uzakdoğu'nun teknoloji, üretim ve finans üssü Singapur, 56 bin 700 dolar ile üçüncü oldu. Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri 47 bin 500 dolar ile altıncı sırada, Kuveyt ise listede 15. sırada yer aldı. Beşinci sırayı Norveç ve Bruney alırken, altıncı gelen BAE'yi sırasıyla ABD, Hong Kong, İsviçre ve Hollanda takip etti.

Listenin en sonunda yer alan dünyanın en fakir üç ülkesi ise Afrika'dan Burundi (400 dolar), Liberya (386 dolar) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (312 dolar) oldu.

Forbes, Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin 2010 verilerine dayanarak listeyi hazırladığını ve 182 ülkenin alım gücüne ayarlanmış kişi başına düşen gayri safi milli hasılasını incelediğini bildirdi.

 

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