Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'den ilk kabul; 30 sığınmacıya kapısını açtı

İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği (AB) yeniden yerleştirme programı kapsamında ilk defa Yunanistan'da bulunan 30 Suriyeli sığınmacıya kapısını açtı.

İsviçre Haber Ajansı SDA'ya konuşan Göç Devlet Sekreterliği yetkilisi Giery Cavelty, hükümetin Yunanistan'da bulunan ve çoğunluğu uzun süredir çatışmaların sürdüğü bölgelerden gelen 30 Suriyeliyi kabul ettiğini söyledi.

Yunanistan'daki sığınmacıların gelişinin AB'nin yeniden yerleştirme masraflarını ödemeyi reddetmesi nedeniyle geciktiğini anlatan Cavelty, artık masrafların İsviçre tarafından karşılandığını kaydetti.

Cavelty, AB yeniden yerleştirme programı kapsamında kabul edilen Suriyeli sığınmacıların, İsviçre'de standart sığınmacı yasasına tabii tutulacaklarını ifade etti.

İsviçre hükümeti, 2015'te Suriye'deki çatışma bölgelerinden 3 bin sığınmacıyı kabul edeceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden William Spindler de geçen yıl AB ile üye ülkeler arasında anlaşmaya varılan Yunanistan ve İtalya'daki sığınmacıların diğer Avrupa ülkelerine yerleştirme planının sadece yüzde 3 oranında gerçekleştiğini söylemişti.