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Dünya

Dünyanın en zengin şehirlerinden Cenevre'de yüzlerce metrelik yiyecek yardımı kuyruğu

09 Mayıs 2020 18:04

Genelde finans dünyasının büyük servetiyle birlikte anılan İsviçre'nin Cenevre kentinde, 1000'den fazla kişi, yiyecek yardımı dağıtımında yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, kaçak göçmenler de dahil, Covid-19'un İsviçre'nin en yoksulları üzerinde yıkıcı etkisini gösteren yiyecek dağıtımı için, insanlar sabah 5'te sıraya girmeye başladı.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan Nikaragualı Ingrid Berala "Ay sonunda ceplerim bomboş. Faturaları, sigortayı, her şeyi ödememiz gerek. Bu harika, çünkü bir haftalık yiyecek var. Bir hafta rahatız. Sonra ne olur bilmiyorum" dedi.

Cenevre, dünya çapında Zürih'ten sonra, üç kişilik bir aile için yaşamın en pahalı olduğu ikinci şehir.

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