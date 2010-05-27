Dünyanın en zengin liderleri

T24-



Habere göre, listenin ikinci sırasında Hacı Hassanal Bolkiah yer alıyor. Brunei sultanı olan Bolkiah'ın 15,8 milyar avro serveti bulunuyor. Doğum gününde Michael Jackson tarafından kendisine özel konser verilen Bolkiah'ın zenginliği, sahip olduğu petrol ve doğal gaz gelirlerinden kaynaklanıyor. Büyük bir lüks araba koleksiyonuna sahip sultanın Paris'te 5 yıldızlı Meurice ve le Plazza Athenee isimli iki oteli bulunuyor.





Listenin üçüncü sırasında 14 milyar avro servete sahip Birleşik Arap Emirliği Şeyhi Halife Bin Zayed el Nahyan yer alıyor. Abu Dabi Prensi el Nahyan, Forbes Dergisine göre Körfez'in en zengin insanı ve diğer Arap devlet adamları gibi o da servetini petrolden sağlıyor.





Dördüncü sırada ise Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz el Saoud bulunuyor. Suudi Arabistan Kralının 13,4 milyar avroluk servetinin kaynağını petrol gelirleri oluşturuyor. Krallığı dünyanın en büyük petrol üreticisi olma unvanını ise koruyor. En büyük tutkusu atlar olan Kral Abdullah, ülkesinin batısında kendi ismiyle bir şehir inşa etmeye hazırlanıyor.





Kral Abdullah'ı İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi takip ediyor. Avrupa'nın en zengin devlet adamı olan Berlusconi'nin 8 milyar avro değerinde serveti bulunuyor. Çok sayıda televizyon kanalı ve dergi sahibi Berlusconi, aynı zamanda futbol takımı AC Milan'ın da patronu.





İlk 10'da yer alan diğer liderler ve servetleri şöyle:





6. sırada Liechtenstein Prensi Hans-Adam II (3 milyar avro)



7. sırada Katar Emiri Şeyh Hamid Bin Halife el Tani (1,6 milyar avro)



8. sırada Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari (1,4 milyar avro)



9. sırada Monaco Prensi Albert II (821 milyon avro)



10. sırada Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera (821 milyon avro)





FAKİR ÜLKE DEVLET BAŞKANLARI DA LİSTEDE



Listenin 12'inci sırasında dünyanın en fakir ülkelerinden Ekvator Ginesi'nin Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yer alıyor. 468 milyon avro servete sahip Mbasogo, tüm gelirini ülkesinin petrol kaynaklarından sağlıyor.





Ülke nüfusunun üçte ikisi yoksulluk sınırında bulunan Swaziland Kralı Mswati III de listenin 16'ıncı sırasında yer aldı. Kral Mswati'nin 79 milyon avro değerinde serveti bulunuyor. 13 eşi bulunan kralın her eşine bir saray yaptırdığı ve bir BMW tahsis ettiği belirtiliyor.





Listenin 20'inci sırasında ise Montenegro Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic bulunuyor. Djukanovic'in 12 milyon avro değerindeki servetinin kaynağı bilinmiyor.