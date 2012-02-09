Dünyanın en zengin kulüpleri yine değişmedi

T24 - Avrupa'yı sarsan krize rağmen en zengin 20 kulübün geliri 4.4 milyar Euro’yu aştı. İlk üç sırada Real Madrid, Barcelona ve Manchester yer aldı. Real ve Barça rakipleriyle arayı açtı.











Futbol kulüplerinin mali boyutunu ortaya koyan Deloitte’un Futbol Para Ligi raporu yayınlandı.



Rapora göre, temsil ettikleri ülkelerin ekonomilerinin sergilediği büyümenin iki katını elde eden, kulüpler, ortalama olarak 2010 yılında yüzde 1.7 ve 2011'de yüzde 1.3 büyüdü.



İlk 20 kulüp, 2010-2011 sezonu boyunca toplamda 4.4 milyar Euro'luk gelir elde etti ve Avrupa futbol pazarının toplam gelirinin 1/4’ünden fazlasını temsil eder hale geldi. Bu ilk 20 kulübün dokuzu ise, yıl içinde iki haneli büyüme kaydetti.



Listenin ilk sırasında 479.5 milyon Euro'luk gelirle yine Real Madrid yer aldı. Barcelona 450.7 milyon Euro'luk gelirle Real'i izledi. Üçüncü sırada ise 367 milyon Euro'yla Manchester United yer aldı. İkinci Barça'yla Manchester arasında 83 milyon Euro'yu aşan fark oluştu. Listede Türk takımı yer almıyor.

İlk 6 sıra 4 yıldır değişmedi



Futbol Para Ligi’nde dört yıldır ilk altı sırayı alan takımlar değişmedi. Son dört yıldır Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munich, Arsenal ve Chelsea sıralamasında bir değişiklik olmadı. Bir kez daha Futbol Para Ligi’nin ilk 20'si, Avrupa'nın "en büyük beş" liginin kulüplerinden oluşurken, bunların altısının İngiliz Premier Ligi’nden geldiği görülüyor.

ManU'nun 100 milyon Euro'luk zararı



Real Madrid’in, Futbol Para Ligi’nin ilk sekiz yılında liderliğini korumayı başaran Manchester United’ın bu konudaki rekorunu yakalamasına ise sadece bir yıl kaldı. Bu kulüpleri, 2010/11'de yüzde 13'lük büyüme ile Barcelona yakından takip ediyor. Raporda, Manchester United’ın 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme turlarından çıkamaması, kulüp ve İspanyol rakipleri ile arasındaki 100 milyon Euro'nun üstüne kadar uzanan bir uçuruma neden olacağı belirtiliyor.

Barça'ya Katar katkısı



Bu yıl Futbol Para Ligi’nde ikinci sırada yer alan Barcelona'nın Quatar Foundation ile yaptığı sponsorluk anlaşması, 2011/12 sezonunda kulübün gelirini daha da yükseltecek. Buna karşın Real Madrid de önümüzdeki yıl Fotbol Para Ligi’nin zirvesinde kalabileceği konusunda kendinden emin. İki kulübün sahadaki performansı, özelikle bu sezonki Şampiyonlar Ligi’ndeki performanslarının nihai sonuç üzerinde büyük bir etkisi olacak.



2010-2011 sezonunda özellikle zorlu ekonomik koşullara rağmen, ilk 20 kulüpte devam eden büyümenin önemli futbol kulüplerinin gücünü ortaya koyduğunun altını çizen Deloite Türkiye Spor Endüstri Lideri ve Ortak Burç Seven; “Her ne kadar gelir artışı 2009-2010 sezonundaki yüzde 8’lik orandan 2010-2011 sezonunda yüzde 3’e düşmüş olsa da büyük ve sadık taraftar kitlesi, izleyici çekebilme becerileri ekonomik gerilemeye karşı kulüpleri nispeten daha dirençli kıldı" dedi.





