Dünyanın en zengin kulüpleri açıkladı...

T24 - 2008-2009 verileri esas alınarak hazırlanan Futbol'un Para Ligi listesinde Real Madrid ayrıca küresel takım gelirlerinde de 400 milyon euronun üzerine çıkarak ilk sırada yer alıyor.



Real'in ezeli rakibi Barcelona ise, ikinci sırada.



İngiltere Prömiyer Ligi şampiyonu Manchester United ise listenin üçüncü sırasında.



Arsenal, Chelsea ve Liverpool, beşinci, altıncı ve yedinci sırada.



Raporu hazırlayan uzmanlar, eğer İngiliz para birimi sterlin 2007'deki düzeyinde kalmış olsaydı Manchester United'in listenin ilk sırasında yer alacağını söylüyor.



Ancak döviz hareketliliğinin yarattığı dezavantajlara karşın listenin ilk 20 sırasında yedi prömiyer ligi takımının -Tottenham (15), Manchester City (19) ve küme düşmüş olan News Castle United (20) yer alması da dikkat çekici.



Listenin ilk 20 sırasında yer alan kulüplerin tamamı Avrupa'nın en büyük beş ligi olarak görülen Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan.



Almanlar listeye beş, İtalyanlar dört İspanya ve Fransa da ikişer kulüple katkıda bulunuyor.



Real Madrid, İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin pek de başarılı olarak sayılmayan sonuçlarla kapatmış olmasına karşın listenin zirvesinde.



Ancak kulübün Mediapro'yla imzaladığı yeni yayın hakları sözleşmesinin kulübün gelirlerine büyük katkı sağladığı anlaşılıyor.





DÜNYANIN GELİR ZENGİNLERİ



1- Real Madrid: 401.4m euro.



2- Barcelona: 365.9m euro.



3- Man Utd: 327m euro.



4- Bayern Munich: 289.5m euro.



5- Arsenal: 263m euro.



6- Chelsea: 242.3m euro.



7- Liverpool: 217m euro.



8- Juventus: 202.3m euro.



9- Inter Milan 196.5m euro.



10- AC Milan: 196.5.m euro.





Sözleşmenin büyüklüğü yedi yıllığına 1 milyar euronun üzerinde.



Barcelona ise çok başarılı bir sezon geçirdi ve hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni zirvede bitirdi.



Raporun yazarı Deloitte uzmanlarından Dan Jones, ''futbolun zirvesindeki kulüplerin zorlu ekonomik iklimde ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilecek durumda olduklarını'' kaydederken, bu kulüplerin ''Özellikle sahip oldukları büyük ve sadık taraftar kitlesi ile televizyonların başına milyonları çekebilme kapasiteleri ve dev sponsorluk sözleşmeler için taşıdıkları cazibe gelirleri için güçlü bir dayanak oluşturuyor'' dedi.



Jones, zirvedeki 20 kulübün gelirlerinin toplamının 3 milyar 900 milyon euro düzeyine çıktığını, bunun bir önceki yıla göre 26 milyon euro artış anlamına geldiğini söyledi.



Yine zirvedeki kulüplerin maçlara gelen seyirci sayısında da 2008-2009 yılında bir önceki yıla göre büyük bir farklılık yaşanmadığı anlaşılıyor.



En zengin 20 listesinde büyük bir hareketlilik de yaşanmaması dikkat çekiyor.



Sadece Stutgart ve Fenerbahçe'nin gerileyerek ilk 20'nin dışında kalmasıyla yerlerini Werder Bremen ve Manchester City aldı.



Şirket, içinde bulunulan 2009-2010 sezonunun küresel resesyonun futbol üzerindeki etkilerinin ölçülmesinde önemli katkı yapacağına dikkat çekiyor.



Deloitte'in incelemesi, transfer ücretleri ile futbolculara ödenen maaşları ya da katma değer vergisi ya da diğer satış vergilerini kapsamıyor.



Asıl olarak kulüplerin günlük gelirleri üzerine odaklanan bu çalışmada, bilet satışı, sponsorluklar, kulüp ürünlerinin satışı, televizyon gelirleri ve stadyumların maç günü dışındaki etkinliklerde kullanılmasının yarattığı gelirler ele alındı.



Listenin ilk sırasında Real Madrid tarafından zirveden uzaklaştırılana kadar Manchester United sekiz yıl boyunca kalmıştı.





