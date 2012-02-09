-Dünyanın en zengin kulübü Real Madrid LONDRA (A.A) - 09.02.2012 - İspanyol futbol kulüpleri Real Madrid ve Barcelona üç yıldır üstüste dünyanın en zengin futbol kulübü olma unvanını sürdürüyor. Uluslararası mali denetim şirketi Deloitte'nin raporuna göre, 30 Haziran 2011 tarihinde sona eren 2010-2011 sezonunda Real Madrid 479,5 milyon avro gelirle dünyanın en zengin futbol kulübü oldu. Yedi yıldır bu unvanı sürdüren Real Madrid, 30 Haziran 2011 tarihi baz alındığında önceki 12 aya göre gelirlerini yüzde 9 artırarak 479,5 milyar avroya çıkardı. Real Madrid, gelirlerinin yüzde 36'sını ticari satış ve sponsorluk gibi ticari faaliyetlerden, yüzde 26'sını bilet satışları dahil maç günü gelirlerinden ve yüzde 38'ini yayın anlaşmalarından elde etti. Dünyanın en zengin futbol kulüpleri sıralamasında Real Madrid'i 450,7 milyon avro ile yine İspanyol futbol kulübü Barcelona ve 367 milyon avro ile İngiliz futbol kulübü Manchester United izledi. Bu üç kulübü 321,4 milyon avro ile Almanya'dan Bayern Münih takip ederken, Bayern Münih'i ardından İngiliz futbol kulüpleri Arsenal, Chelsea, İtalyan futbol kulüpleri AC Milan, Inter Milan, İngiliz Liverpool ve Alman Schalke geliyor. -Toplam gelir 4,4 milyar avro- Rapora göre, dünyanın en zengin 20 futbol kulübünün 2010-2011 sezonunda toplam gelirleri 2009-2010 sezonuyla karşılaştırıldığında yüzde 3 artarak 4,4 milyar avroya ulaştı. Dünyanın en zengin 20 futbol kulübü listesinde İngiltere'den 6, İtalya'dan 5, Almanya'dan 4, İspanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 kulüp bulunuyor.