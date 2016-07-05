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Spor

“Dünyanın en zengin kulübü Real Madrid'e yardım yasa dışı”

Yedi futbol kulübü, devletten aldığı milyonlarca euroluk yardımı iade edecek.

05 Temmuz 2016 01:34

İspanya'da aralarında Real Madrid'in de bulunduğu yedi futbol kulübü, devletten aldığı milyonlarca euroluk yardımı iade edecek.

Avrupa Komisyonu, kulüplere sağlanan imtiyazlı kredilerle, vergi ve mülk kolaylıklarının AB'nin devlet yardımına ilişkin kurallarına aykırı olduğuna hükmetti.

Dünyanın en zengin futbol kulübü olan Avrupa şampiyonu Real Madrid'in devlete toplam 20 milyon euro geri ödeyeceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonun rekabetten sorumlu yetkilisi Margrethe Vestager, yedi kulübün haksız bir şekilde, vergi mükelleflerinin parasından yararlandığını söyledi.

Vestager, "Profesyonel futbol, adil rekabet kurallarına uymalı. Kulüplere verilen teşviklerin buna uygun olmadığını tespit ettik" dedi.

Aralarında Real Madrid'in de bulunduğu dört kulübün, normalde kar amacı gütmeyen kuruluşlara uygulananan indirimli vergi tarifesinden yararlandıkları belirtiliyor.

AB yasaları, devletlerin ticari kuruluşlara yardım yaparak rekabete sekte vurmasına izin vermiyor.

Bu arada, komisyon beş Hollanda kulübü Den Bosch, MVV Maastricht, NEC Nijmegen, Willem II Tilburg PSV Eindhoven'a yapılan devlet yardımlarının rekabet kurallarına aykırı olmadığına karar verdi.

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