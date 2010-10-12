-DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI ÇİNLİLER PEKİN (A.A) - 12.10.2010 - Çin'de yayımlanan Hurun dergisinin yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en zengin 20 kadınının 11'i Çinli. Listenin ilk sırasında yer alan 53 yaşındaki Zhang Yin, kağıt geri dönüşümü işiyle uğraşıyor. Zhang'ın yaklaşık 5,6 milyar dolar değerinde serveti bulunuyor. Listenin ikinci sırasında bulunan Wu Yajun'un emlak grubu bulunuyor. Wu'nun servetinin ise 4,1 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Wu'yu 69 yaşındaki Chen Lihua'ya izliyor. Yaklaşık 4 milyar dolar serveti bulunan Chen, enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Listeye dördüncü sıradan girmeyi başaran ilk Çinli olmayan kadın ise Zara Giyim'in sahibi İspanyol Rosalia Mera. Çinli zengin kadınların ortalama servetleri ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve Harry Potter'ın İngiliz yazarı JK Rowling'in servetlerinden fazla. 11 Çinli kadının ortalama serveti yaklaşık 2,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Oprah Winfrey'in serveti 2,3 milyar dolar seviyelerindeyken, listenin 20'inci sırasında bulunan JK Rowling ise yaklaşık 1 milyar dolarlık servete sahip. Söz konusu 11 kadın, servetlerini aileleri sayesinde değil, kendi gayretleriyle edindi. Listeyi hazırlayan Rupert Hoogewerf yaptığı açıklamada, hiç bir ülkenin kendi çabalarıyla servet sahibi olan kadınlar söz konusu olduğunda Çin'e yaklaşamadığını vurguladı. Hoogewerf, ülkedeki çocuk sayısının birle sınırlandırma politikası ile büyükbabaların eğitimde ağır basan rolleri sayesinde Çinli kadınların servet oluşturmak için çok fazla zamanları olduğunu belirtti.