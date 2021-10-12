Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ikinci Jeff Bezos'la alay etti

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Amazon’un sahibi listenin ikincisi Jeff Bezos’la Twitter hesabından yaptığı paylaşımla alay etti.

Elon Musk dün Jeff Bezos'un Twitter'de yaptığı bir paylaşıma cevaben ikincilik madalyasını Bezos'a gönderdi.

Elon Musk'un son hesaplamalara göre 222 milyar dolar kişisel serveti bulunuyor. Musk'un serveti, geçen hafta 100 milyar doların üzerinde değeri olduğu açıklanan SpaceX’in bir hisse satışından sonra 10,6 milyar dolar arttı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 191,6 milyar dolarlık net değerle Musk'u takip ediyor.

Musk ve Bezos, aynı zamanda bir uzay yarışının da içindeler. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Eylül ayında ile uzaya giden ilk turist yolculuğunu başlattı.

2000 yılında Blue Origin'i kuran Bezos ve milyarder Virgin markalarının sahibi Richard Branson da geçen yaz uzaya gittiler.