Dünyanın en zengin insanı Bezos, iklim kriziyle mücadele için 10 milyar dolar ayırdı

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E-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve ABD'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Washington Post'un sahibi Jeff Bezos, iklim kriziyle mücadele için 10 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Bezos'un açıklamasının, Amazon'un çalışanlarını iklim krizinde şirketin rolü konusunda konuştukları için kovmakla tehdit ettiğinin ortaya çıkmasından kısa süre sonra gelmesi dikkati çekti.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Bezos, 'Bezos Dünya Fonu'nun bu yaz para dağıtmaya başlayacağın ifade etti. Paylaşımında Bezos, "İklim krizinin gezegenimiz üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye mücadele etmek için diğerleriyle çalışarak bilinen yolları geliştirmek ve yeni yollar keşfetmek istiyorum" yazdı.

Girişiminin bilim insanlarını, aktivistleri, sivil toplum kuruluşlarını ve "doğayı koruma konusunda gerçekçi ihtimaller sunan herhangi bir kurumu" destekleyeceğini ifade eden Bezos, "Dünyayı kurtarabiliriz. Büyük şirketler, küçük şirketler, devletler, küresel kurumlar ve kişilerin beraber çalışması gerekecek" diye yazdı.

Britanyalı The Guardian gazetesi, Amazon'un Ocak ayında "e-ticaret devinin iklim krizi konusunda daha çok şey yapması gerektiğini" savunan çalışanlarını kovmakla tehdit ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Forbes'a göre 129.9 milyar dolarla dünyanın en zengin insanı olan Bezos, sık sık iklim krizinin varlığını reddeden ABD Başkanı Donald Trump'la karşı karşıya geliyor. Bezos son olarak Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmesine sert bir şekilde tepki göstermişti.