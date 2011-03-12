

T24- Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes’un dünyanın en zengin gençleri listesine göre, zirvede 19,8’er milyar dolar servetleriyle internet arama motoru Google’ın kurucu ortakları ABD’li Larry Page ve Sergey Brin oldu. Her ikisi de 37 yaşında olan Page ve Brin, Forbes’in 2011 milyarderler listesinde ise 24’üncü sırayı paylaştılar.

Page ve Brin’i ise sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu ABD’li Mark Zuckerberg izliyor. Geçen yıl servetini önceki yıla göre üç kattan fazla artırarak 13,5 milyar dolara çıkaran 26 yaşındaki Zuckerberg, milyarderler listesine ise 52’inci sıradan girdi. Zuckerberg’i de 4,1 milyar dolarla Çinli Yang Huıyan takip ediyor. Yang, milyarderler listesinin ise 265’inci sırasında bulunuyor.

Dünyanın en zengin gençleri arasına Türkiye’den 1 milyar dolarlık servetiyle Serra Sabancı girdi. Serra Sabancı, milyarderler listesinde 1140’ıncı sırada yer aldı.



Dünyanın en zengin gençleri



Listenin ilk sırasını alan Google’ın kurucu ortakları ABD’li Larry Page ve Sergey Brin’in her birinin 19,8 milyar dolar serveti bulunuyor. İnternette arama piyasasının üçte ikisini elinde bulunduran Google’ın kurucu ortaklarından Brin, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Rusya’dan ABD’ye göçtü. Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi doktora programında tanışan Brin ve Page, 1998 yılında Google’ı kurdular.

İkinci sırada ise son zamanlarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki halk hareketlenmelerinin örgütlenmesinde ve yayılmasında önemli bir yer edinen sosyal paylaşım sitesi Facebook’un yaratıcısı Mark Zuckerberg bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama’nın teknoloji devleriyle bir araya geldiği yemekte Obama’nın yanında oturan Zuckerberg, Goldman Sachs gibi firmaların yatırımlarının Facebook’un değerini 50 milyar dolara çıkarması nedeniyle geçen yıl servetini yüzde 238 artırarak 13,5 milyar dolara çıkardı.

Çinin en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Country Garden Holdings of Guangzhou ana hissedarı Yang Huıyan’ın serveti ise 4,1 milyar dolar. Şirket 2007 yılında kamuya açılmadan önce babası Yeung Kwok Keung’un şirketi devrettiği 29 yaşındaki Yang, Ohio State Üniversitesi’nden mezun oldu.

ABD’den 37 yaşındaki John Arnold’un 3,3 milyar dolar serveti bulunuyor. Arnold, genellikle doğalgaz ve enerji ticaretine odaklanan hedge fon Centaurus Advisors’u yönetiyor.

Brezilya’dan Ana Lucia De Mattos Barretto Villela’nın serveti 3,2 milyar dolar. Brezilya’nın bankacılıkla uğraşan en eski ve en tanınmış bir ailesinin üyesi olan Villela’nın ailesine ait Banco Itau 2008 yılında Unibanco ile birleşti. 37 yaşındaki Villela, Brezilya’nın ikinci büyük ve dünyanın en büyük onbeş bankasından biri olan Itau Unibanco Holding’in en büyük hissedarlarından biri. Villela, sosyal çalışma, eğitim ve kültür hizmeti veren ve kar amacı gütmeyen Alana Enstitüsü’nün başkanlığını da yapıyor.

ABD’li enerji şirketi Enterprise Products’ın yöneticisi 28 yaşındaki Scoot Duncan’ın serveti 3,1 milyar dolar. Scoot Duncan’ın, babası Dan Duncan’ın Mart 2010’da ölmesinden sonra 12,4 milyar dolarlık boru hattı imparatorluğunun kısmen kontrolünü elinde bulundurduğu farz ediliyor. Öldüğünde Houston’ın en zengin kişişi olan Dan Duncan’ın enerji şirketi Enterprise Products’ı 1968 yılında kurduğunda sadece iki kamyonu bulunuyordu. Şirket bugün yaklaşık 79 bin kilometre uzunluğundaki boru hattına sahip.

Facebook’un yöneticilerinden 26 yaşındaki Dustin Moskovitz ise 2,7 milyar dolarlık servetiyle en genç milyarder unvanına sahip. Mark Zuckerberg’in Harvard Üniversitesi’nden oda arkadaşı Moskovitz, Zuckerberg’den sadece 8 gün daha küçük.

Ukraynalı 37 yaşındaki Kostyantin Zhevago’unun serveti 2,4 milyar doları buluyor. Ukrayna’nın en genç milyarderinin sahibi olduğu demir cevheri üreticisi Ferrexpo şirketinin hisseleri önceki yıla göre ikiye katladı. Kiev Ekonomi Üniversitesi mezunu Zhevago aynı zamanda parlamentoda milletvekili olarak görev yapıyor.

Japonya’nın en büyük sosyal paylaşım sitesi Gree’nun kurucusu 34 yaşındaki Yoshıkazu Tanaka, 2,2 milyar dolarlık servete hükmediyor. Çalışma hayatı Sony’de başlayan ve arkadaşı milyarder internet Hiroshi Mikitani için alışveriş şirketi Rakuten’de çalışan Tanaka, 2004 yılında Gree’yi kurdu. Şirketin hisseleri geçen yıl yüzde 35 arttı.

Almanya’dan 27 yaşındaki Albert Von Thurn und Taxis’in serveti ise 2 milyar dolar. İlk olarak 8 yaşındayken Forbes’ın zenginler listesine giren Taxis, resmi olarak 18 yaşındayken Haziran 2001’de ailesinin mirasını devraldı. Taxis’in varlıkları arasında emlak ve teknoloji şirketleri, ayrıca Almanya’da 30 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alan bulunuyor.

ABD’den 29 yaşındaki Eduardo Saverin’in servetinin büyüklüğü 1,6 milyar dolara çıkıyor. Facebook’un kurucularından Saverin, ilk önce Facebook’un yüzde 30 hissesine sahipti. Ancak Facebook Saverin’e dava açınca Mark Zuckerberg ile arası açıldı. Karşı dava açan Saverin, tarafların anlaşmaya varmasıyla Facebook’un yüzde 5 hissesini aldı. Forbes’e bilgi veren kaynaklara göre ise Saverin hisselerini sattı ve şu anda elinde Facebook’un yüzde 2 hissesi bulunuyor.

ABD’den Sean Parker’ın 1,6 milyar dolar serveti bulunuyor. 30 yaşındaki Silikon Vadisi stratejisti ve eski Facebook Başkanı Parker servetini Facebook’un değerinin artmasıyla yaptı. Facebook’taki hisseleri yüzde 3’ün altında olan Parker, müzik paylaşım sitesi Napsbter’ın 19 kurucusundan biri. Teknoloji şirketlerine yatırım yapan Founders Fund şirketinin idaresinde görevli Parker’ı, Facebook’un kuruluşunun anlatıldığı "The Social Network" filminde ABD’li pop müzik sanatçısı ve aktör Justin Timberlake canlandırdı.

2005 yılında suikaste kurban giden Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin iki oğlu da milyar dolarlık servetleriyle en zengin gençler listesinde yer alıyor. 1,5 milyar dolar servete sahip 32 yaşındaki Ayman Hariri, inşaat, telekom ve emlak sektöründe faaliyet gösteren Saudi Oger’in yönetim kurulu üyesi.

Refik Hariri’nin en genç oğlu Fahd Hariri’nin de 1,5 milyar dolar serveti bulunuyor. 30 yaşındaki Fahd Hariri, Hariri ailesine ait Future TV’nin yönetim kurulunda görev yapıyor.

Çin’den Fang Wei’nin serveti 1,3 milyar dolar. 37 yaşındaki Fang, Fangda Jinhua Chemical Technology şirketini kontrol ediyor. Fangda grup Çin’de 10 eyalette 30 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Ukrayna’dan 36 yaşındaki Andrey Verevskiy’in kişisel serveti 1,1 milyar doları buluyor. Verevskiy, tarım endüstrisinde faaliyet gösteren Kernel Holding’in başkanlığını yapıyor. Şirketin geçen yıl borsa değeri ikiye katlanmıştı.



Türkiye'den Serra Sabancı





Forbes’ın listesine Türkiye’den Serra Sabancı da girdi. 37 yaşındaki Serra Sabancı’nın servetinin 1 milyar dolar olduğu belirtildi. Dergi, 2009 yılında milyarderler listesinden düşen Serra Sabancı’nın listeye bu yıl yeniden dahil olduğunu yazdı.



Japonya’dan 35 yaşındaki Yusaku Maezawa’nın serveti 1 milyar dolar. İnternet üzerinden giysi ve aksesuar satışının yapıldığı Zozotown internet sitesinin sahibi Maezawa, bu sitenin yüzde 59 hissesine sahip bulunuyor. Şirketin satışları son beş yılda yıllık ortalama yüzde 50 artış gösterdi.

Ukrayna’dan Oleg Bakhmatyuk’un 1 milyar dolar serveti bulunuyor. 36 yaşındaki Bakhmatyuk yumurta üreticisi Avangardco’nun kurucusu ve başkanı. Şirketin hisseleri halka açılmasından bu yana yüzde 35 değer kazandı. Bakhmatyuk, daha önce petrol ve doğalgaz şirketi Naftogaz Ukrayna’da çalışıyordu.

Çin’den 37 yaşındaki Xian Yang’ın kişisel serveti 1 milyar dolar. Xian, kok kömürü ve tüvonan cevheri şirketi Hidili Industry International Development’ın başkanlığını yapıyor. 1994 yılında Siçuan eyaletindeki Halk Polis Okulu’ndan mezun olan ve daha sonra Southwest Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve hukuk eğitimi alan Xian, 200 yılında şirketini kurmadan önce polis gücünde ve Şiçuan’daki Panzhihua bölgesinde gümrükte çalıştı.